Οι σωματοφύλακες της διαπλοκής και οι ταγματασφαλίτες της διαφθοράς

Editorial 12 Μαΐου 2026, 09:03

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα σημαντικό γεγονός που συγκεφαλαίωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που αντικειμενικά βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παράνομων υποκλοπών στην Ευρώπη, έδωσε συνέντευξη σε ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο ετοιμάζεται να αγοράσει όμιλος επιχειρήσεων που έχει γιγαντωθεί πρωτίστως χάρη σε ένα εντυπωσιακό πλήθος συμβάσεων για ευρωπαϊκά έργα με υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς.

Στη συνέντευξη αυτή αφού είπε ότι παραιτήθηκε επειδή κάποιος έπρεπε να το πάρει επάνω του για το καλό της παράταξης, στη συνέχεια για άλλη μια φορά αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από αυτήν την υπόθεση, και για τα οποία πρώτος από όλους ο ίδιος ο ελληνικός λαός απαιτεί απαντήσεις. Ερωτήματα που αφορούν το ποιος αποφάσισε την παρακολούθηση υπουργών, αξιωματικών, δικαστικών, πολιτικών και δημοσιογράφων, το ποια ακριβώς ήταν η σχέση με τους επιχειρηματίες που έφεραν το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, το πώς πληρώθηκε αυτό. Ερωτήματα τα οποία αρνήθηκε πεισματικά να διερευνήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά διερεύνησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπό κανονικές συνθήκες αυτή η εξέλιξη θα έπρεπε να είχε προκαλέσει τεράστιο θόρυβο. Θα έπρεπε να υπάρχουν «πρωτοσέλιδα» και να είναι πρώτο θέμα, βάζοντας επιτακτικά την απαίτηση ότι αφού αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα πρέπει να δώσει πραγματικές απαντήσεις. Θα έπρεπε, ακόμη, να έψαχναν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την εταιρεία που ετοιμάζεται να αγοράσει την εφημερίδα στην οποία έδωσε συνέντευξη ο Γρηγόρης Δημητριαδης.

Όμως, σε ένα μεγάλο μέρος του φιλοκυβερνητικού μιντιακού οικοσυστήματος είδαμε είτε να μην τίθεται κανένα ερώτημα, είτε να προβάλλονται οι δηλώσεις του Δημητριάδη ως ένδειξη της αναγκαίας πολιτικής του επιστροφής. Είδαμε «διαμορφωτές της κοινής γνώμης» όπως τον Άρη Πορτοσάλτε να βγαίνουν και όχι μόνο να αναπαράγουν επιδοκιμαστικά τη συνέντευξη Δημητριάδη αλλά και να επιτίθενται στα μέσα ενημέρωσης που έθεσαν τα σημαντικά ερωτήματα όπως το in, κατηγορώντας τα ότι με το να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση απλώς επιβεβαιώνουν ότι είναι διαπλεκόμενα. Δηλαδή, αντιπροσωπεύουν τη διαπλοκή τα Μέσα που την καταγγέλλουν και δεν την αντιπροσωπεύουν τα Μέσα και οι δημοσιογράφοι που χρόνια τώρα ξεπλένουν, με το αζημίωτο προφανώς, αυτή την κυβέρνηση, που συστηματικά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, αποσιωπώντας τη διαρκή θεσμική παραβατικότητα της κυβέρνησης.

Και βέβαια την ίδια στιγμή, όπως άλλωστε κάνει και ο ίδιος ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη συνέντευξή του, δεν παραλείπουν να μιλούν απαξιωτικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους όσους αρνήθηκαν να «καταπιούν» αυτή την πρωτοφανή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τους υπουργούς της κυβέρνησης που παρότι ήταν θύματα παράνομων παρακολουθήσεων δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα, παρακωλύοντας τη δικαιοσύνη και συμβάλλοντας στην συγκάλυψη. Για να μην αναφερθούμε στη χυδαία αντιμετώπιση ενός Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που απλώς επέλεξε να μην είναι «συνένοχο στο έγκλημα» και στάθηκε στο ύψος του θεσμικού του ρόλου και προφανώς όλων των δημοσιογράφων που αρνούνται να είναι κυβερνητικά λιβανιστήρια και επιμένουν να αναζητούν την αλήθεια.

Γιατί σε τελική ανάλυση όντως δεν είναι όλοι ίδιοι σε αυτή τη χώρα. Ποτέ δεν ήταν, σε καμία στιγμή της ιστορίας της. Πάντα ένα βαθύ χάσμα, ηθικό και αξιακό χωρίζει αυτούς που υψώνουν ανάστημα απέναντι στη διαφθορά και τη διαπλοκή και αυτούς που συστηματικά τη συγκαλύπτουν και συχνά σιτίζονται από αυτή.

Στη χώρα δεν διεξάγεται απλώς μια πολιτική μάχη, μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, έστω ως ένα βαθμό «πολιτικό παιχνίδι». Αλλά ένας βαθύτερος και κρίσιμος πόλεμος για την ψυχή της, μια σύγκρουση για το εάν θα εμπεδωθεί η πολιτική ανηθικότητα ο κυνισμός και η πραγματική τοξικότητα, έστω και καμουφλαρισμένη ως νεοφιλελεύθερη κανονικότητα, ή εάν η χώρα θα αποκτήσει ξανά δημοκρατική πολιτική λειτουργία, κανόνες και θεσμούς (και λειτουργούς αυτών των θεσμών) που θα μπορούν να σταθούν στο ύψος των ευθυνών τους.

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Editorial
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

