Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Αντίθετα με όσα δήλωσε στη συνέντευξη του στην εφημερίδα «Real News», ο τέως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, πλην της παραίτησης του το καλοκαίρι του 2022, την οποία είχε αποδώσει στην «τοξικότητα».

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, όμως, ο κ. Δημητριάδης ισχυρίστηκε (στη «Real News» ότι ανέλαβε το βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΥΠ, την κυβέρνηση και τη ΝΔ. «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω» τόνισε, συγκεκριμένα.

Η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική, όπως αποδεικνύεται από την ένορκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία, όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κατάθεση που αποκάλυψε ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατέθεσε ότι μπορεί, τυπικά, να παραλάμβανε αυτός τα ημερήσια ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και ο ίδιος δεν ενημερωνόταν από κανέναν.

Κατέθεσε, επίσης, ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως επεσήμανε σε σχετική ανάρτηση του ο κ. Κεσσές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρέλειψε και μερικά ακόμη ερωτήματα:

«Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικασθέντα Γιάννη Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26.1.2021 μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ.

Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικασθέντα κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο “SLAPP Πολιτικός της Χρονιάς” το 2022.

Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της ΝΔ κ. Γιώργο Σμυρλή για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες.

Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Intellexa να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας.

Δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21.9.2022, όπου διέρρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Γ. Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλλαν, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο».

Η κατάθεση Δημητριάδη