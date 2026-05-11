11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11 Μαΐου 2026, 08:29

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πυρήνας της δημοκρατίας είναι ότι σε τελική ανάλυση αποφασίζουν οι πολίτες. Πράγμα που σημαίνει ότι εξ ορισμού όλες οι πολιτικές, τουλάχιστον όσες κινούνται εντός των ορίων του κράτους δικαίου, είναι εξίσου νομιμοποιημένες. Απλώς σε διαφορετικές συγκυρίες οι πολίτες κάνουν διαφορετικές επιλογές. Άλλοτε κρίνουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αγορά και την επιχειρηματικότητα, άλλοτε στην αναδιανομή εισοδήματος, στην κοινωνική δικαιοσύνη και τον ενεργητικότερο ρόλο του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι είναι νεοφιλελεύθερη. Αυτό είναι κάτι με το οποίο κανείς μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Ούτε καν ότι έχει αποτύχει να ανταποκριθεί σε κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας ή ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλα αυτά είναι λόγοι να έχει πολιτικό κόστος και σίγουρα θα σταθμιστούν όταν έρθει η ώρα από τους πολίτες.

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι με τη συστηματική θεσμική παραβατικότητά της μεταλλάσσει τη δημοκρατία και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Κάνει τη χώρα θεσμικά να είναι κάτι άλλο από αυτό που διαμορφώθηκε σε όλη τη διαδρομή της Μεταπολίτευσης, με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπήρξαν.

Γιατί αυτό που η Νέα Δημοκρατία έχει διαμορφώσει ως «καθεστώς» απέχει πολύ από το να είναι μια κανονική δημοκρατία.

Γιατί δεν είναι δημοκρατικό ένα καθεστώς όπου το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή ο μηχανισμός γύρω από τον πρωθυπουργό, που έχει και την ευθύνη των μυστικών υπηρεσιών, μπορεί να παρακολουθεί τα στελέχη της κυβέρνησης, ανώτερους δικαστικούς, ανώτατους αξιωματικούς, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους για να μπορεί να τους «κρατάει» και να τους εκβιάζει, αξιοποιώντας και τις «νόμιμες επισυνδέσεις» της ΕΥΠ και παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό.

Ένα καθεστώς όπου ακριβώς στη βάση και τέτοιων πρακτικών η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι θα έχει ασυλία απέναντι στις ποινικές και πολιτικές ευθύνες, ακριβώς επειδή στη Βουλή θα χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως διαρκές απαλλακτικό βούλευμα και στη δικαιοσύνη θα γνωρίζει ότι οι υποθέσεις της θα αρχειοθετούνται.

Ένα καθεστώς όπου κρίσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αναντικατάστατες για την ενίσχυση της αγροτιάς, διατρέχουν τώρα κίνδυνο ακριβώς επειδή αυτή η κυβέρνηση τις χρησιμοποίησε για προεκλογικό σκοπό και τώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει ατιμωρησία για τα εμπλεκόμενα στελέχη της, παρότι αυτά βρίσκονται στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ένα καθεστώς όπου η Βουλή έχει πάψει να μπορεί να ασκήσει πραγματικό έλεγχο, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία τη χρησιμοποιεί απλώς ως μηχανισμό προσυπογραφής προειλημμένων αποφάσεων και όπου ο πρωθυπουργός έχει σταματήσει καιρό τώρα να αναλαμβάνει πολιτικές ευθύνες.

Ένα καθεστώς όπου η κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό χρησιμοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά πακέτα, αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι για να γίνουν αναγκαία έργα ή για να αναβαθμιστούν οι υποδομές, αλλά για να διαμορφωθεί ένα φιλοκυβερνητικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, συχνά με επιχειρήσεις που εμφανίζονται από το πουθενά και καταλήγουν να έχουν τεράστιους τζίρους, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει να «συμβάλει» και στη διαμόρφωση ενός ανάλογου φιλοκυβερνητικού μιντιακού οικοσυστήματος.

Ένα καθεστώς όπου μια κυβέρνηση που δημοσκοπικά καταρρέει και απλώς προβάλλει τη «μαγική εικόνα» δημοσκοπήσεων που δεν μετρούν τα κόμματα που θα την αμφισβητήσουν πραγματικά, διατυπώνει μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που περιλαμβάνει προτάσεις κομμένες και ραμμένες ώστε ει δυνατόν να κυβερνά στο διηνεκές ακόμη και με πολύ χαμηλά ποσοστά.

Ένα καθεστώς που επιχειρεί να αποθαρρύνει μαζικά τους ψηφοφόρους που διαφωνούν μαζί του ώστε να αυξηθεί τόσο πολύ η αποχή και ακόμη και με μειωμένο απόλυτο αριθμό ψήφων να διεκδικήσει την εξουσία.

Ένα καθεστώς όπου το πολιτικό στέλεχος που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης των υποκλοπών βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις στις οποίες από τη μια λέει ότι τα «πήρε όλα επάνω του» για το καλό της παράταξης, αλλά παρ’ όλα αυτά αρνείται πεισματικά να βοηθήσει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης που εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω στη δημοκρατία μας.

Και το ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα με ένα τέτοιο καθεστώς, πέρα από την εργαλειοποίηση των θεσμών και την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας είναι το ίδιο το χνάρι που αφήνει στην αντίληψη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Τους κάνει να πιστεύουν ότι στην πολιτική αυτοί που είναι στην εξουσία μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με ατιμωρησία, ότι στην πολιτική δεν μετρούν οι κοινωνικές ανάγκες αλλά το ποια οικονομικά συμφέροντα δείχνουν την πρέπουσα «ευγνωμοσύνη» στην κυβέρνηση, ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν προσφέρουν αντικειμενική ενημέρωση αλλά απλώς εξυπηρετούν διάφορες «ατζέντες», ότι πραγματική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί πάντα θα υπάρχει ένα τείχος διαπλοκής να εμποδίζει το να παίρνονται αποφάσεις προς όφελος του πραγματικού κοινωνικού συμφέροντος.

Σε ένα τέτοιο καθεστώς οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας διαρκώς θα απογοητεύονται και θα αποστρατεύονται, οι νέοι θα μεταναστεύουν γιατί δεν θα θέλουν να ζήσουν σε μια χώρα «μειωμένων προσδοκιών», και τα νοικοκυριά θα ασχολούνται ολοένα και λιγότερο με την πολιτική γιατί θα προέχει η επιβίωση σε μια χώρα όπου η πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών διαρκώς θα υποχωρεί.

Είναι σαφές ότι η χώρα δεν έχει απλώς ανάγκη από μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή, μια μεγάλη πολιτική, κοινωνική και θεσμική ανατροπή που θα αποκαταστήσει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και θα επαναφέρει την πολιτική συζήτηση και την αντιπαράθεση ιδεολογιών και προγραμμάτων στις πραγματικές βάσεις της. Με την ελπίδα ένα μέρος από τον χαμένο χρόνο να ανακτηθεί.

Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

