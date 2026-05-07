07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Η δίκαιη απαίτηση της κοινωνίας για κανονικότητα και δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως «τραύμα»
Editorial 07 Μαΐου 2026, 09:00

Ορισμένοι δεν κατάλαβαν την κοινωνία το 2015. Δεν την κατανοούν ούτε και τώρα. Κατά βάση γιατί την περιφρονούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το γεγονός ότι όσοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στη χώρα, απλώς επικαλούνται διαρκώς τον «μπαμπούλα» του 2015 είναι γνωστό. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν διαρκώς να συνδέουν όσα συνέβησαν το καλοκαίρι του 2015 με την οργανωμένη αντιδραστική επιχείρηση «σοκ και δέος» ενάντια στην ελληνική κοινωνία, με το αίτημα πολιτικής αλλαγής που γίνεται ολοένα και πιο έντονο σήμερα.

Δια της μεθόδου του «τσουβαλιάσματος», πάντα συνεπείς στη λαθροχειρία της ιστορίας επιχειρούν να την ξαναγράψουν. Το 2015, όμως, δεν ήταν απλώς αναστάτωση και «κλειστές τράπεζες». Ήταν, επίσης, -και κυρίως- η χρονιά που η ελληνική κοινωνία είπε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι δεν πάει άλλο με τα Μνημόνια και ότι πρέπει να σταματήσει η κοινωνική καταστροφή.

Και οι άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν σε όλη την περίοδο από το 2010 έως και το 2015 δεν ήταν απλώς «αγανακτισμένοι». Εξεγέρθηκαν γιατί η χώρα υφίστατο μια κοινωνική καταστροφή, κατακτήσεις δεκαετιών αναιρούνταν, οικογένειες έχαναν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Η επιλογή τους να αναζητήσουν την πολιτική αλλαγή τότε, όπως και η επιλογή τους να ψηφίσουν «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα δεν ήταν θυμική, αλλά βαθιά ορθολογική.

Και αυτό ακριβώς κάποιοι εξακολουθούν να μην -ή να προσποιούνται πως δεν- το καταλαβαίνουν και να το λοιδορούν, τότε κατέβαλαν και κάθε προσπάθεια να το υπονομεύσουν. Αποδεικνύοντας ότι δεν μπορούσαν – και εξακολουθούν να μην μπορούν – να καταλάβουν την κοινωνία, ή να σεβαστούν την αγωνία της. Προφανώς γιατί δεν τη μοιράζονται, εξ ου και το γεγονός ότι χρόνια τώρα εξακολουθούν, ως άλλες Μαρίες Αντουανέτες, να αναρωτιούνται: «μα γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι;».

Αντίστοιχα, ούτε και τώρα κατανοούν πώς αντιδρά η κοινωνία. Βγήκε πρόσφατα μια δημοσκόπηση που ανέφερε ότι το 50,7% των ψηφοφόρων θέλουν πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% θα ψηφίσει για να εκφράσει τη διαμαρτυρία.

Κάποιοι έσπευσαν να δώσουν αμέσως ερμηνεία: το 50,7% δεν θέλει να ξαναζήσει το 2015, και το 34,9% είναι κολλημένο στη διαμαρτυρία. Για να συμπληρώσουν ότι το 50,7% κατά βάση θέλει να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Δηλαδή, να συνεχίσει να κυβερνά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βεβαίως για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα κάνουν ουκ ολίγα λογικά άλματα. Καταρχάς, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στις εκλογές για να διαμαρτυρηθούν, να τιμωρήσουν ή να διατυπώσουν την άποψή τους. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στις εκλογές για να ψηφίσουν την κυβέρνηση που θέλουν να διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας. Κατά συνέπεια φτάνουν στην κάλπη για να επιλέξουν κυβέρνηση και σταθερότητα.

Στην πραγματικότητα το πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για να διαμαρτυρηθούν δεν αποτυπώνει τους «κολλημένους» με το 2015, αλλά όλες και όλους εκείνους που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να προσφέρει πραγματικές επιλογές.

Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θέλουν πολιτική σταθερότητα δεν εννοούν να συνεχίσει να ασκεί τη διακυβέρνηση η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και ότι πολλοί από αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν θα υποστήριζαν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης εάν τους έπειθε.

Κατά συνέπεια καλό είναι να σταματήσουμε να συζητάμε με όρους «τραύματος». Ούτε η ελληνική κοινωνία διαχωρίζεται στους ορθολογικούς και τους «κολλημένους».

Για ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα μιλάμε, μοιράζονται τα ίδια προβλήματα, έχουν τις ίδιες αγωνίες, αντιμετωπίζουν τα ίδια αδιέξοδα.

Ναι, κάποιοι θέλουν να συνεχίσει να κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, είναι μια μεγάλη και ιστορική παράταξη. Και κάποια κοινωνικά στρώματα ευνοήθηκαν από την πολιτική της. Όμως, κάποιοι άλλοι και πλέον πολύ περισσότεροι θέλουν τα πράγματα να αλλάξουν. Όχι γιατί θέλουν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, αλλά γιατί θέλουν μια κανονική «κανονικότητα», που να χαρακτηρίζεται από μικρότερη ανασφάλεια, περισσότερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερη ελπίδα για το μέλλον. Και εάν τους δοθεί μια πειστική εναλλακτική θα την υπερψηφίσουν και θα την υποστηρίξουν. Σε τελική ανάλυση, αυτό ακριβώς είναι η δημοκρατία: η δυνατότητα των πολιτών να επιλέγουν.

Γι’ αυτό λοιπόν ας αφήσουμε στην άκρη την καραμέλα του «τραύματος» ή τα φληναφήματα για όσους είναι «κολλημένοι» με τη διαμαρτυρία και ας δούμε τα πράγματα ως έχουν: η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί άλλο να την κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναζητά μια πειστική εναλλακτική, που να υπόσχεται πραγματική σταθερότητα. Και όσο νωρίτερα τη βρει τόσο το καλύτερο.

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Editorial
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

