21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Μια κυβέρνηση όχι μόνο αλαζονική, αλλά και βαθιά αναποτελεσματική
Editorial 21 Απριλίου 2026, 08:43

Η κυβέρνηση απαντά στους επικριτές της επικαλούμενη το έργο που παράγει. Μόνο που αυτό ακριβώς είναι και το βασικό της πρόβλημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν κανείς παρατηρήσει τη ρητορική της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τις τελευταίες μέρες, θα διαπιστώσει ότι εάν η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις καταγγελίες για αλλεπάλληλα σκάνδαλα και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης είναι ότι όλα αυτά είναι απλώς αποτελέσματα μιας «τοξικής» πολιτικής κουλτούρας που χρησιμοποιεί fake news και «δολοφονίες χαρακτήρων», η δεύτερη γραμμή άμυνας μοιάζει να είναι ότι «ναι, αλλά εμείς τουλάχιστον παράγουμε έργο».

Φάνηκε αυτό και στην ομιλία του πρωθυπουργού στην Κρήτη, που φρόντισε να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνησή του «τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα».

Φαινομενικά, αυτή είναι μια στρατηγική που θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Άλλωστε, η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι συχνά οι πολίτες προτιμούν να κάνουν τα στραβά μάτια σε ζητήματα διαφθοράς (ως ένα βαθμό τουλάχιστον) εάν η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική.

Μόνο που εδώ αρχίζουν τα ακόμη πιο δύσκολα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο λόγος είναι ακριβώς ότι κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι.

Γιατί μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η εντυπωσιακή παραγωγή νομοθετημάτων, την οποία βλέπουμε άλλωστε να παρουσιάζεται και κάθε Κυριακή από τον Πρωθυπουργό στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, που δίνει την εντύπωση μιας θεσμικής κοσμογονίας, όμως στην πράξη τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά.

Στο υπουργείο Γεωργίας, την ώρα που ένας νέος υφυπουργός προσπαθεί να μάθει τα κατατόπια, αφού απέτυχαν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα την επιδημία της ευλογιάς, τώρα έχουν οδηγήσει σε ξεσηκωμό όλη τη Λέσβο με ορατό τον κίνδυνο καταστροφής της κτηνοτροφίας, που είναι από τους βασικότερους παραγωγικούς κλάδους.

Στα οικονομικά υπουργεία εξακολουθούν να πανηγυρίζουν για τα  υπερπλεονάσματα, αλλά έχουν αποτύχει μέχρι τώρα να αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό ο οποίος σημείωσε σημαντική άνοδο τον περασμένο μήνα, για να μην αναφερθούμε και στο διαρκές πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Στο υπουργείο Υγείας ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, πλημμυρίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις για το σημαντικό έργο που παράγεται, αλλά την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα παράπονα των πολιτών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ανθεκτικότητά του.

Το υπουργείο Παιδείας έχει δώσει όλες του τις δυνάμεις να προωθήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς κανένα συνολικό σχεδιασμό για την ανώτατη εκπαίδευση, εξαγγέλλει διαρκώς μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, όμως την ίδια ώρα αδυνατεί να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, εκεί δηλαδή όπου η μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών στέλνει τα παιδιά τους.

Η τρέχουσα «γενιά» μεγάλων έργων συχνά προβάλλεται ως το επίτευγμα αυτή της κυβέρνησης, όμως την ίδια ώρα οι πολίτες μαθαίνουν ότι θα πρέπει να ζουν με τις λαμαρίνες των εργοταξίων για πολύ περισσότερο καιρό από όσο θα ήθελαν.

Για να μην αναφερθούμε στο ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην αισθάνονται καθόλου ασφαλείς για το τι θα συμβεί στην επόμενη καταστροφή τύπου «Ντάνιελ», καθώς απέχουμε ακόμη από το να έχουν γίνει όλες οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν στις υποδομές. Γιατί προφανώς ετοιμότητα και ανθεκτικότητα μιας χώρας δεν σημαίνει απλώς «112», όσο σημασία και εάν έχει η λειτουργία του.

Επομένως, πλανάται πλάνην οικτράν η κυβέρνηση εάν πιστεύει ότι οι πολίτες θα συγχωρέσουν τα σκάνδαλα στο όνομα του αποτελεσματικού κυβερνητικού έργου. Το ακριβώς αντίθετο, η κυβέρνηση σήμερα είναι αντιμέτωπη με ένα τείχος δυσαρέσκειας και ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής, ακριβώς επειδή είναι και μια κυβέρνηση που δεν λύνει προβλήματα, δεν αντιμετωπίζει κοινωνικές ανάγκες και επιπλέον περιφρονεί τους θεσμούς.

Σε τελική ανάλυση το πρόβλημα το ανάδειξε, άθελά του ίσως ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν δήλωσε ότι η επιλογή είναι «ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980».

Και λέω πρόβλημα γιατί στη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, η δεκαετία του 1980, η δεκαετία των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είναι ταυτισμένη με την καθυστέρηση, αλλά με την πρόοδο. Είναι η δεκαετία του δημιουργήθηκε το ΕΣΥ, που κατοχυρώθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων, που εκσυγχρονίστηκε το οικογενειακό δίκαιο, που μπήκαν οι βάσεις για μια σύγχρονη δημόσια και δημοκρατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, που φτιάχτηκαν πλήθος αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, που ξεκίνησαν προσπάθειες αποκέντρωσης, που η Μελίνα Μερκούρη άνοιξε τον πολιτισμό σε όλους.

Το να θεωρείται αυτή η περίοδος, στην οποία ουσιαστικά φτιάχτηκε μεσαία τάξη στη χώρα και στην οποία αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση και ήρθησαν όλες οι επιπτώσεις του Εμφυλίου Πολέμου, ως «καθυστέρηση», αποτυπώνει στην πραγματικότητα άγνοια του τι είναι η ελληνική κοινωνία, ποια τα χαρακτηριστικά της, ποια η ιστορία της και ποιες οι ανάγκες της. Και εάν τότε μπορούσε κανείς να κατανοήσει την πικρία εκείνων που δεν ήθελαν να τελειώσει ποτέ ο Εμφύλιος και η αυταρχική συνθήκη που είχε δημιουργήσει, σήμερα απλώς δείχνει αδυναμία ανάγνωσης του κοινωνικού τοπίου. Ή πολύ απλά την τύφλωση από μια ορισμένη πολιτική αλαζονεία. Την ίδια αλαζονεία που θεωρεί ότι μια κυβέρνηση μπορεί να δίνει διαρκώς πολιτική άφεση αμαρτιών στον ίδιο της τον εαυτό.

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Αυτοκρατορική αλαζονεία
Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

