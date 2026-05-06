06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Η οικονομία είναι η πραγματική αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 06 Μαΐου 2026, 08:33

Πλανάται πλάνην οικτράν η κυβέρνηση εάν πιστεύει ότι η δυσαρέσκεια είναι χειρίσιμη επειδή αφετηρία έχει τα ζητήματα των θεσμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν κανείς προσέξει τη ρητορική (αλλά και την πολιτική τακτική) της κυβέρνησης, θα διαπιστώσει ότι στηρίζεται σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό υπολογισμό. Αυτός είναι ότι η κυβέρνηση δέχεται το βασικό σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στα ζητήματα που αφορούν τους θεσμούς, με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως εκτιμά ότι υπάρχουν όρια στο όποιο πολιτικό κόστος.

Αυτό στηρίζεται σε δύο εκτιμήσεις. Η μία είναι ότι γενικότερα η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι πολίτες σήμερα είναι πολύ περισσότερο εθισμένοι σε μια λογική πολιτικού κυνισμού και λίγο πολύ θεωρούν ότι η πολιτική δεν είναι ένα πεδίο που καθορίζεται από αρχές και αξίες. Η δεύτερη είναι ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την πλειοψηφία που έχει στη Βουλή αλλά και τον έλεγχο που ασκεί στη δικαιοσύνη για να εξασφαλίσει ότι θεσμικά δεν θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση των σκανδάλων που την αφορούν.

Επομένως, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να κάνει αποτελεσματικό damage control σε σχέση με τα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών και άρα να επικεντρωθεί στην οικονομία που τη θεωρεί το ισχυρό χαρτί της.

Μόνο που τα πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα. Αφενός, γιατί ακόμη και σε εποχές εμπεδωμένου πολιτικού κυνισμού, υπάρχει ένα όριο στην πολιτική διαφθορά και στον εμπαιγμό που μπορούν να ανεχθούν οι πολίτες. Αφετέρου – και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό – γιατί τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά και με την οικονομία.

Και εδώ ακριβώς είναι που αρχίζουν τα προβλήματα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ακόμη και όταν προσπαθούν να κάνουν ότι δεν υπάρχουν.

Καταρχάς υπάρχει το πρόβλημα με την ακρίβεια. Παρότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις αυξήσεις στον κατώτερο μισθό ο πληθωρισμός ήδη τρέχει με ρυθμούς που εκμηδενίζουν τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις. Τον Μάρτιο η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός «τρέχει» με 3,9% σε ετήσια βάση. Για τον Απρίλιο η Eurostat ανακοίνωσε ότι η εκτίμηση είναι για πληθωρισμό στο 4.6%. Και βέβαια όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι με την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίζεται και τα στενά του Ορμούζ να απέχουν από το να είναι ανοιχτά, η πιθανότητα να συνεχίζει η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας είναι παραπάνω από μεγάλη.

Εάν στις εξωγενείς αιτίες της ακρίβειας προσθέσουμε την εμφανή απροθυμία της κυβέρνησης να πάρει μέτρα μείωσης των έμμεσων φόρων, που είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος για τη συγκράτηση των τιμών, αλλά και ειδικότερες συγκυρίες όπως είναι τα προβλήματα ολιγοπωλιακής, συχνά μάλιστα μονοπωλιακής, οργάνωσης σημαντικών αγορών, αλλά και ο τρόπος που η κυβερνητική υπερεπένδυση στο real estate πυροδοτεί έναν πληθωρισμό στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Και δεν πρόκειται απλώς για μια συνθήκη που κάπως δυσκολεύει τους πολίτες, αλλά για μια ταξική πολιτική που απλώς εμπεδώνει ολοένα και εντεινόμενες ανισότητες. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα ιδίως για τους μισθωτούς συμπίπτουν με μια εντυπωσιακή αύξηση κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Πράγμα που παραπέμπει ακριβώς σε μια ιδιαίτερα άνιση κατανομή των ωφελημάτων της ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Όμως, ακόμη και αυτή η ανάπτυξη δεν είναι καθόλου δεδομένη. Γιατί μπορεί η κυβέρνηση επίμονα να υπερηφανεύεται ότι όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όσο στην Ευρωζώνη, όμως φαίνεται ότι αυτή η δυναμική φτάνει στο τέλος της.

Αυτό αφορά τόσο τις επιπτώσεις από γεωπολιτικές αναταράξεις και τη μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που ήδη απειλούν να πυροδοτήσουν υφεσιακές δυναμικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία, όσο όμως και το γεγονός ότι στη χώρα μας η ανάπτυξη είχε σε σημαντικό βαθμό «πήλινα πόδια».

Με αυτό εννοώ ότι σε σημαντικό βαθμό η αναπτυξιακή αυτή δυναμική είχε να κάνει με τους σημαντικούς επιπλέον πόρους που έφερε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μόνο που το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ημερομηνία λήξης και μετά τη φετινή χρονιά δεν θα είναι εδώ. Με υπαρκτό το ενδεχόμενο να αποδειχθεί ότι σημαντικό μέρος του αντιμετωπίστηκε πρωτίστως ως επιπλέον εισόδημα για τη σφυρηλάτηση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας και δευτερευόντως ως επένδυση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση είχε πολύ περισσότερο μια ρητορική παρά μια στρατηγική για την οικονομία. Πιο σωστά, η στρατηγική της δεν ήταν κάποιο σχέδιο ούτε μια αποτίμηση των δυνατοτήτων ελληνικής οικονομίας, αλλά περισσότερο τα αιτήματα όσων επενδυτών (ενίοτε και «επενδυτών») παρέλασαν από το Μέγαρο Μαξίμου. Το γεγονός ότι για παράδειγμα επέμεινε στην υπερεπένδυση στον τουρισμό, κάτι που τώρα οδηγεί στην ανησυχία σε σχέση με το εάν οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα επηρεάσουν και τα έσοδα από τον τουρισμό, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς την απουσία ουσιαστικού σχεδίου για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα.

Και εδώ είναι που τα προβλήματα που αφορούν τους θεσμούς συναντούν τα προβλήματα που αφορούν την οικονομία. Γιατί αυτό που επί της ουσίας φαντάζει ως απουσία σοβαρού σχεδιασμού για την οικονομία, συνοδευόταν και από την εργαλειοποίηση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για προεκλογικούς λόγους, αντί για την αξιοποίησή τους για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Όλα αυτά οι πολίτες τα αντιλαμβάνονται και γι’ αυτό καταρρέει και η δημοσκοπική απήχηση της κυβέρνησης, αλλά και διατυπώνεται ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Γιατί όταν το «ταμείο είναι μείον», η πολιτική ετυμηγορία είναι αμείλικτη.

Business
Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Κόσμος
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Editorial
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Βάιος Μπαλάφας
Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο – Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Ελλάδα 06.05.26

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Σύνταξη
Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
Ελλάδα 06.05.26

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Σύνταξη
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – «Η Κίνα πιέζει για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»
Κόσμος 06.05.26 Upd: 08:45

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Ελλάδα 06.05.26

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

