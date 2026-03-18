Το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Γυναικών (NWHM) στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός Μέριλ Στριπ έκανε μια «σημαντική επταψήφια δωρεά» στο ίδρυμα.

Μέριλ Στριπ: «Είμαι περήφανη που συνεχίζω να υποστηρίζω αυτό το ουσιαστικό έργο»

«Η ιστορία διαμορφώνεται όχι μόνο από εκείνους που τη δημιουργούν, αλλά και από εκείνους που διασφαλίζουν ότι θα μείνει στη μνήμη» δήλωσε η Μέριλ Στριπ σε ανακοίνωσή της.

«Το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Γυναικών αποτελεί εδώ και καιρό καταλύτη για την ανάδειξη ιστοριών που εμβαθύνουν την κατανόησή μας για το ποιοι είμαστε.

Είμαι περήφανη που συνεχίζω να υποστηρίζω αυτό το ουσιαστικό έργο, ώστε οι μελλοντικές γενιές να κληρονομήσουν μια ιστορία που είναι ταυτόχρονα αληθινή και ολοκληρωμένη» επισήμανε η ηθοποιός.

Ποιο είναι το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Γυναικών που ιδρύθηκε το 1996

Είναι ένας ψηφιακά πρωτοποριακός θεσμός αφιερωμένος στο να κάνει την ιστορία των γυναικών ορατή και προσβάσιμη. Ανεξάρτητο από το Smithsonian, το NWHM προσεγγίζει εκατομμύρια ανθρώπους μέσω καινοτόμων εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έρευνας.

«Η επένδυση της Μέριλ Στριπ αντιπροσωπεύει μια βαθιά δέσμευση για την ανάδειξη των γυναικείων ιστοριών και θα επιταχύνει τις προσπάθειες του Μουσείου να διασφαλίσει ότι η συμβολή των γυναικών αναγνωρίζεται, διδάσκεται και θυμάται πλήρως.

Ως μία από τις πρώτες και πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Μουσείου, η επένδυση της αντανακλά την αδιάκοπη πίστη της στη δύναμη της ενίσχυσης των γυναικείων φωνών και της διαμόρφωσης ενός πιο τολμηρού, πιο δίκαιου μέλλοντος μέσα από την ιστορία» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μουσείου.

Το Μουσείο θα καθιερώσει το Εκπαιδευτικό Βραβείο Μέριλ Στριπ

Σε αναγνώριση της ηθοποιού και της δέσμευσής της σε θέματα παιδείας. «Ως μία από τις πιο επιδραστικές αφηγήτριες της εποχής μας, η Μέριλ Στριπ έχει αφιερώσει την καριέρα της φωτίζοντας το βάθος, την πολυπλοκότητα και τη δύναμη της ζωής των γυναικών» τόνισε η Σούζαν Ντ. Γουίτινγκ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας Γυναικών.

«Η εξαιρετική γενναιοδωρία της, σε συνδυασμό με την ακλόνητη δέσμευσή της στην αλήθεια, την ισότητα και την εκπαίδευση, αντανακλά την ίδια την αποστολή αυτού του Μουσείου» σημείωσε.