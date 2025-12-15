Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

Πως είναι να συνεργάζεσαι με την Μέριλ Στριπ; Ο Τζάστιν Θερού θα μας πει.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικά διαμάντια όπως «Οδός Μαλχόλαντ» και «American Psycho» εντάχθηκε στο καστ του πολυαναμενόμενου σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» και πρόσφατα γύρισε σκηνές με την Μέριλ Στριπ, οπότε μπορεί να μας απαντήσει στο ερώτημα μας: τι αίσθηση αφήνει το να μοιράζεσαι το πλατό με την θρυλική ηθοποιό;

«Συναρπαστική»

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό People κατά την πρεμιέρα της 2ης σεζόν του «Fallout» στο Λος Άντζελες στις 8 Δεκεμβρίου, ο Τζάστιν Θερού αποκάλυψε ότι η Μέριλ Στριπ είναι μια «υπέροχη, σοβαρή επαγγελματίας».

«Θεέ μου. Νομίζω ότι ήταν νευρική που θα συνεργαζόταν μαζί μου, αλλά προσπάθησα να…», άρχισε ο Θερού, αστειευόμενος, πριν προσθέσει: «Όχι, ήταν υπέροχη».

«Είναι αυτονόητο ότι είναι σοβαρή επαγγελματίας και, παρόλο που στην αρχή ένιωθα αγχωμένος, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι πρόκειται απλά για μια συνεργασία με μια κορυφαία ηθοποιό. Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της».

Νωρίτερα φέτος, ο ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Ιταλία με τη σύζυγό του, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, για τα γυρίσματα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @justintheroux

Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του Θερού, Στάνλεϊ Τούτσι, Αν Χάθαγουεϊ, Μπ. Τζ. Νόβακ, Σιμόν Άσλεϊ και Έμιλι Μπλαντ.

Τι θα δούμε;

Το σίκουελ θα ακολουθήσει την αρχισυντάκτρια του Runway, Μιράντα Πρίστλι (Μέριλ Στριπ), καθώς προσπαθεί να επιβιώσει επαγγελματικά σε έναν νέο κόσμο όπου οι εφημερίδες και τα περιοδικά αργοπεθαίνουν. Η Μιράντα σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), την πρώην βοηθό της που τώρα είναι ένα ισχυρό στελέχος σε έναν πολυτελή όμιλο – που η Πρίστλι χρειάζεται απεγνωσμένα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Devil Wears Prada 2 (@tdwp2)

Η αρχική ταινία, η οποία αντλούσε στοιχεία από το ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ, ακολουθούσε την Άντρεα Σακς, η οποία έδωσε την δική της προσωπική μάχη για να εισχωρήσει στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ωστόσο, όταν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο περιοδικό Runway ως βοηθός της Πρίστλι, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ηθικό δίλημμα: επαγγελματική ζωή ή ανθρώπινες σχέσεις;

Η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον ερχόμενο Μαΐο.

*Με πληροφορίες από: People