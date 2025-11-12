Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Το πρώτο teaser για το «The Devil Wears Prada 2» μόλις έφτασε και έχει όλα όσα περιμέναμε: ειρωνεία, γκλάμουρ και κόκκινες γόβες στιλέτο.

Στο σύντομο βίντεο διάρκειας 52 δευτερολέπτων, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο (και ταχύτητα) στους διαδρόμους του περιοδικού Runway, πριν συναντήσει στο ασανσέρ την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

«Άργησες πολύ», λέει η Μιράντα, ενώ η Άντι φοράει τα γυαλιά ηλίου της και χαμογελάει ειρωνικά.

2006-2026

Το σίκουελ της δημοφιλούς ταινίας του 2006, «Ο διάβολος φοράει Prada 2», θα ακολουθήσει την αρχισυντάκτρια του Runway, Μιράντα Πρίστλι, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει επαγγελματικά σε έναν νέο κόσμο όπου οι εφημερίδες και τα περιοδικά αργοπεθαίνουν. Η Μιράντα σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), την πρώην βοηθό της που τώρα είναι ένα ισχυρό στελέχος σε έναν πολυτελή όμιλο – που η Πρίστλι χρειάζεται απεγνωσμένα.

Η αρχική ταινία, η οποία αντλούσε στοιχεία από το ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ, ακολουθούσε την Άντρεα Σακς, η οποία έδωσε την δική της προσωπική μάχη για να εισχωρήσει στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ωστόσο, όταν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο περιοδικό Runway ως βοηθός της Πρίστλι, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ηθικό δίλημμα: επαγγελματική ζωή ή ανθρώπινες σχέσεις;

Η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» αποδείχθηκε εμπορική επιτυχία, με έσοδα 326 εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία παγκοσμίως, ενώ παράλληλα κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο στο στίγμα της στην ποπ κουλτούρα.

Όσα γνωρίζουμε για το καστ

Οι Στριπ, Χάθαγουεϊ, Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Τόμς και Τίμπορ Φέλντμαν θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2».

Ο Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον σύζυγο της Πρίστλι στο σίκουελ, ενώ η Σιμόν Άσλεϊ θα αναλάβει έναν ρόλο που δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, ενώ παράλληλα ο Πάτρικ Μπράμαλ θα υποδυθεί τον νέο έρωτα της Άντι, η Ρέιτσελ Μπλουμ θα υποδυθεί έναν ρόλο που επίσης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η Λούσι Λιου, ο Μπ. Τζ. Νόβακ, ο Τζάστιν Θέρου και η Πολίν Σαλαμέ θα ενταχθούν στο καστ ως επιπλέον μέλη.

*Με πληροφορίες από: Variety