Το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Άλλη μία σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση της φετινής Stoiximan Super League. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η στήριξη των οπαδών έδινε δύναμη στον σύλλογο στις δύσκολε στιγμές.

Η ανάρτηση που έκανε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης:

«Η σεζόν έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε το πρωτάθλημα εκεί που όλοι ονειρευόμασταν, όμως δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι την τελευταία στιγμή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους οπαδούς μας, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Η στήριξή σας, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, μας έδινε δύναμη».

Η υπόσχεση του Τσικίνιο

Νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση στα social media ο Τσικίνιο, ο οποίος ανέφερε: «Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο μας και αυτό είναι απόλυτα δικό μας λάθος και ευθύνη. Τα στάνταρ αυτού του συλλόγου είναι πάντα υψηλά και το ξέρουμε!

Τώρα δεν είναι ώρα για να μιλάμε, είναι ώρα για να ξεκουραστούμε, να χαρούμε τις στιγμές με την οικογένειά μας και να γυρίσουμε πιο δυνατοί για να πάρουμε αυτό που είναι δικό μας. Ευχαριστούμε όλους σας για την υποστήριξή σας σε όλη τη σεζόν. Θα σας δούμε σύντομα, μόνο Ολυμπιακός».