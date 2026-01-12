Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Μετράει πάνω από δύο δεκαετίες στον χώρο, έχει κερδίσει ότι βραβείο κυκλοφορεί στη βιομηχανία ενηλίκων και δεν ντρέπεται για αυτό που κάνει. Η Άντζελα Γουάιτ πήγε κόντρα σε όλους τους κανόνες και δικαιώθηκε – δεν είναι τυχαίο ότι η Daily Beast της έχει κολλήσει το παρατσούκλι «η Μέριλ Στριπ του πορνό».

Στα 41 της χρόνια, η γνωστή πορνοστάρ, σκηνοθέτης και παραγωγός μπορεί να περηφανευθεί ότι έχει πετύχει τα πάντα στον χώρο της: ήδη μέλος του AVN Hall of Fame, τα βίντεό της έχουν ξεπεράσει τα 1.5 δισ. views, τα ετήσια έσοδά της έχουν οκτώ ψηφία (μόνο από αυτά τα κλικ έβγαλε κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο) και είναι η μοναδική που έχει κατακτήσει τρεις συνεχόμενες φορές το βραβείο της Καλύτερης Ερμηνεύτριας της Χρονιάς στα βραβεία AVN – σαν να λέμε τα Όσκαρ της βιομηχανίας ενηλίκων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ANGELA WHITE (@theangelawhite)

Γεννημένη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, από το ξεκίνημα της καριέρας της έδειξε ότι θα το κάνει με τον τρόπο της. Είναι από τις ελάχιστες που βγήκαν στη βιομηχανία ενηλίκων με το αληθινό της όνομα και όχι με ψευδώνυμο, καθώς «ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση ότι δεν ντρέπομαι για αυτό που κάνω».

Το 2010 δεν δίστασε να γίνει η εκπρόσωπος του κόμματος Australian Sex Party στην πολιτεία της Βικτώρια, κερδίζοντας μάλιστα το 2.9% των ψήφων. Τρία χρόνια αργότερα, έβγαλε στον «αέρα» το δικό της site. To 2016 μετακόμισε στις ΗΠΑ και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της.

Και σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό, αποκάλυψε αυτό που την κρατάει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια: «Λατρεύω αυτό που κάνω. Αν αγαπάς τη δουλειά σου, τότε ξυπνάς νωρίς το πρωί, μένεις μέχρι αργά το βράδυ και δουλεύεις κάθε μέρα όλο και πιο σκληρά» είπε η Άντζελα Γουάιτ.

Και αυτά που λέει, τα εννοεί. Παρά τις επιτυχίες της και έναν τραπεζικό λογαριασμό γεμάτο με μηδενικά, δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να… πατήσει φρένο στην καριέρα της. Άλλωστε είναι πολλά αυτά που θέλει να κάνει ακόμα – το μεγάλο της όνειρο είναι να γυρίσει μια ταινία πορνό στο διάστημα.

Βέβαια σε αυτό θα πρέπει να περιμένει λίγο, γιατί ολόκληρος Τομ Κρουζ και δεν τα έχει καταφέρει ακόμα.