Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»

Η ετήσια ανασκόπηση του Pornhub για το 2025 έφτασε, και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεδομένης της παγκόσμιας ανόδου της ακροδεξιάς και του συντηρητισμού. Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία βίντεο στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Όροι όπως «λεσβία MILF» και «λεσβιακό strapon» σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2025.

Ωστόσο, το περιεχόμενο με ΛΟΑΤΚΙ ηθοποιούς αυξήθηκε συνολικά και στο Pornhub κατά την φετινή χρονιά. Η κατηγορία «τρανς» ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής, ανεβαίνοντας πέντε θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Οι αναζητήσεις για «queer» αυξάθηκαν κατά 132%, για «bisexual» 88% και για «trans τρίο» 67%.

«Αυτό που συμβαίνει το 2025 είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αύξηση των προβολών. Είναι μια αλλαγή στην κουλτούρα», δήλωσε η τρανς ambassador της Pornhub, Natassia Dreams, σε μια δήλωσε που μοιράστηκε με το περιοδικό Mashable. «Το κοινό και η βιομηχανία εξελίσσονται μαζί», πρόσθεσε.

Οι πιο δημοφιλείς όροι αναζήτησης στο Pornhub για το 2025

Όπως και πέρυσι, ο όρος «hentai» (πορνό anime) είναι ο πιο δημοφιλής όρος αναζήτησης παγκοσμίως. Ακολουθούν οι όροι «MILF», «pinay» (γυναίκα φιλιππινέζικης καταγωγής), «lesbian» και «anal», που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Κανένας από αυτούς τους όρους δεν άλλαξε θέση από το 2024.

Τα trend

Οι περισσότεροι χρήστες του Pornhub, αναζήτησαν περιεχόμενο με ΛΟΑΤΚΙ+ ηθοποιούς και MILF – που είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής όρος αναζήτησης παγκοσμίως. H κατηγορία «ώριμες» ήταν η πέμπτη πιο δημοφιλής κατηγορία και η τρίτη μεταξύ των ανδρών.

Οι αναζητήσεις για «GILF» αυξήθηκαν κατά 129% φέτος, ενώ οι όροι «cougar» αυξήθηκαν κατά 83% και «50 plus» αυξήθηκαν κατά 105%.

Η κατηγορία «roleplay» συνολικά αυξήθηκε κατά 98%, ενώ αυξήθηκαν και οι αναζητήσεις για καθημερινές δουλειές, όπως «οδηγός» (144%), «υδραυλικός» (67%) και «σεφ» (39%).

Τα βίντεο με θέμα την απιστία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις παρουσίασαν ενδιαφέρον φέτος, καθώς οι αναζητήσεις για «cheating» αυξήθηκαν κατά 94% και για «cuckold» κατά 73%.

Ένας άλλος ιστότοπος για ενήλικες, το Clips4Sale, χαρακτήρισε το τελευταίο ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα φετίχ της χρονιάς, οπότε είναι σαφές ότι υπάρχει κάτι εκεί. Και το φιάσκο με την Kiss Cam των Coldplay μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση κατά 210% των αναζητήσεων για «ερωτικές σχέσεις στο γραφείο» και κατά 388% για «CEO».

*Με πληροφορίες από: Mashable