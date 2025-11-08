magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
H πορνογραφία σκοτώνει το πραγματικό σεξ
Relationsex 08 Νοεμβρίου 2025 | 15:49

H πορνογραφία σκοτώνει το πραγματικό σεξ

«Γιατί τόσες πολλές γυναίκες ανέχονται συντρόφους αποβλακωμένους από την πορνογραφία;»

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Τη δεκαετία του 1970 οι υπερασπιστές του πορνό αηδίαζαν τις φεμινίστριες που έβλεπαν εκατομμύρια άνδρες που είχαν ήδη θυσιάσει ενήλικες ζωές και επιχειρήματα στον βωμό του καταναγκαστικού «αυνανισμού» λόγω του πορνό. Σήμερα όμως η αντίδραση στη πορνογραφία πρέπει να γίνει πιο ισχυρή για να σωθούν οι ανθρώπινες σχέσεις.

Το ότι η πορνογραφία είναι ένα αυξανόμενο κοινωνικό κακό είναι κάπως ακόμη αμφιλεγόμενο, αλλά όποιος διαβάσει την νέα ανθολογία φρίκης Pornocracy των Jo Bartosch και Robert Jessel δεν μπορεί παρά να πειστεί, σύμφωνα με την βρετανίδα δημοσιογράφο Πόπυ Σόουερμπι.

Στο Pornocracy, μια συνεντευξιαζόμενη παρατηρεί πόσο «εξαιρετικό» είναι ότι «από τις γυναίκες αναμένεται να αγαπούν, να αποδίδουν σεξουαλικά και να ζουν με άντρες που διεγείρονται από εικόνες της ταπείνωσης και της παραβίασής τους».

Ωστόσο, το βιβλίο προτείνει ότι οι στρέιτ γυναίκες θα ήταν προτιμότερο να «ορκιστούν αποχή από τους άντρες» παρά να ανέχονται, να σιωπούν και να «εκδίδονται». Μας λέει επίσης ότι παντρεμένοι άντρες που άρχισαν να βλέπουν πορνό κατά τη διάρκεια του γάμου τους διπλασίασαν τις πιθανότητες διαζυγίου — και ότι, με τα λόγια μιας «χήρας του πορνό», η συνήθεια είναι «μια συγκλονιστική σπατάλη σύνδεσης, μια σπατάλη ανθρώπινης υπόστασης».

«Το πορνό καταστρέφει το σεξ και τινάζει τις σχέσεις στον αέρα» αναφέρει η Σόουερμπι σε αρθρο της στο Unherd. «Κάνει τους συνηθισμένους άντρες παράξενους, σπασμωδικούς, ανίκανους αποτυχημένους και θέτει τις γυναίκες σε κίνδυνο και τις απωθεί, αφήνοντάς μας ανικανοποίητες. Το να το βλέπεις, ή το να είσαι με κάποιον που είναι θολωμένος από αυτό, είναι ενεργή επιλογή».

Η ίδια το αποδέχθηκε τελικά αυτό, όταν χώρισε με έναν σύντροφο που, ως αποτέλεσμα του εθισμού του στο πορνό, ήταν και «βίαιος» και «απολύτως απαράδεκτος» στο κρεβάτι.

«Ξέρω τόσες πολλές γυναίκες που έχουν περάσει το ίδιο. Πολλές μαθαίνουν να φεύγουν με το πρώτο σημάδι «αρρώστιας πορνό». Αλλιώς, σπαταλάς τη νιότη σου με κάποιον που θα επιχειρήσει να επιστρατεύσει χειριστικές δικαιολογίες («είσαι απλώς πουριτανή!») ως τρόπο για να μη χρειαστεί ποτέ ούτε να προσπαθήσει να σταματήσει» λέει η Βρετανίδα.

Γιατί τους δέχεστε;

Το ερώτημα όμως που βασανίζει τη Σόουερμπι, είναι γιατί τόσες πολλές γυναίκες ανέχονται συντρόφους αποβλακωμένους από την πορνογραφία;

«Ένας πολύ ισχυρός λόγος είναι ότι η γλώσσα της προοδευτικής ανεκτικότητας, όπως και σε άλλες περιοχές του φεμινισμού το 2025, χρησιμοποιείται ωμά για να εκφοβίσει τις γυναίκες ώστε να μην πουν «όχι» στους άντρες. Παραφράζοντας ένα από τα πιο προβεβλημένα και θαρραλέα θύματα της κουλτούρας βιασμού τροφοδοτούμενης από πορνό, τη Gisèle Pelicot, η ντροπή έχει αλλάξει πλευρά — από τον κοκκινισμένο τύπο που έτρεχε στη «γωνιά ενηλίκων» του βίντεο κλαμπ, στη γυναίκα που τώρα κάθεται απέναντί του σε ένα μπαρ και προσπαθεί ειλικρινά να μην γελάσει ή να μην ανατριχιάσει όταν εκείνος καυχιέται για την προτίμησή του στις στραβοκοιτάζουσες, συσπώμενες e-girls, μήπως και την πουν «φανατική». Τώρα είναι ντροπή να ντροπιάσεις έναν άντρα για το σεβαστό του «kink» — αλλά τι θεωρείται «ντροπιάζω» εδώ; Το να τον απορρίψεις; Το να αρνηθείς να κάνεις κάτι που σε αηδιάζει;» λέει.

Σημειώνει δε ότι και στον τρανς χώρο και στην «kink» κοινότητα, η επιρροή του πορνό είναι εμφανής, αναφέρει. Η τρανς νικήτρια Πούλιτζερ, Andrea Long Chu, έγραψε ότι «η ουσία της θηλυκότητας» είναι «ένα ανοιχτό στόμα, ένας προσδοκώμενος κώλος, βλέμματα κενά, κενά», ξεγυμνώνοντας έτσι την κυριαρχία του πορνό σε όσους μεταβαίνουν από άντρες σε γυναίκες.

«Είναι δύσκολο να μην δει κανείς την «οπλοποιημένη» ντροπή της έμφυλης ιδεολογίας να εκτυλίσσεται και στα υπνοδωμάτια καταναγκαστικών «cis» αντρών, όπου οι σύντροφοι που αρνούνται συγκεκριμένες σεξουαλικές πράξεις επιπλήττονται ως ανεκτικές, στενόμυαλες ή, αναπόφευκτα, «μη ευγενικές»» σημειώνει η Σόουερμπι.

«Παρατήστες του, είναι οκ»

Η ίδια όμως σιχτιρίζει και παροτρύνει τις γυναίνες να λένε αντίο στους άνδρες που αρέσκονται στο πορνό.

«Αν χρειαστείς ποτέ «άδεια»: είναι ΟΚ να βρίσκεις πράγματα αηδιαστικά. Είναι ΟΚ, σε ένα ραντεβού, να την κάνεις από την πίσω πόρτα, αφήνοντάς τον να κοιτάζει το μηλίτη του. Δεν χρειάζεται να ανεχτείς τις περίεργες επιθυμίες του· δεν χρειάζεται καν να τον ξαναδείς. Είναι ΟΚ, σε περίοδο σπανιότητας καλών και φυσιολογικών αντρών, να μη βγεις με κανέναν. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να παρηγορείς έναν σύντροφο που μπορεί να διεγερθεί μόνο με τα πυροτεχνήματα του πορνό».

Το πορνό είναι εκδικητικός Θεριστής, μια πανούκλα που γίνεται όλο και πιο ορατή καθώς τα φύλα απομακρύνονται και οι νέοι άντρες χάνονται σε στεναγμούς και γρυλίσματα που περιστρέφονται σαν δίνη στις οθόνες των τηλεφώνων τους. Τα πράγματα χειροτερεύουν — μόνο αυτό μπορούν να κάνουν, γιατί όσο πιο ακραίο το περιεχόμενο, τόσο πιο «πιασμένοι» οι χρήστες, τόσο πιθανότερο να μείνουν στον ιστότοπο, να πληρώσουν, να επιστρέψουν.

Όπως διαπιστώνει η ίδια «το πορνό μπορεί πράγμαται να σε κάνει να νιώθεις ωραία μέχρι να φύγει η μετά-ευφορία, μέχρι να δεις τις μελανιές στον λαιμό της κοπέλας σου, τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια σου από άλλη μια νύχτα ύπνου χαμένη βλέποντας αγνώστους στα τέσσερα, τα ρεπορτάζ για αγαπημένα πρόσωπα του κλάδου που αυτοκτόνησαν. Δεν υπάρχει τίποτα «απελευθερωμένο» σε αυτό».

Σήμερα λοιπόν, καταλήγει, η ικανοποίηση είναι και το μέσο και ο σκοπός: ισοπεδώνει όλες τις ηθικές αξίες, ποδοπατά τις γυναίκες και ξεφουσκώνει το πέος σου. Μπορεί μια νομοθεσία να αποτρέπει 12χρονες να στραγγαλίζονται στο πρώτο τους φιλί -ένα νέο είδος επικίνδυνο πορνό-, αλλά τελικά «εναπόκειται στους άντρες να το κόψουν. Οπότε σταματήστε, για χάρη όλων μας».

Crypto
Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το συγκινητικό μήνυμα του Πέτρου Ιακωβίδη: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί…»
Music Stage 07.11.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Πέτρου Ιακωβίδη: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί…»

Στο album «Μ’ Ακούς;», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του, Πέτρος Ιακωβίδης, μας ταξιδεύει μέσα από 19 τραγούδια - σταθμούς.

Σύνταξη
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
