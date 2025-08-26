O επικερδής κόσμος της πορνογραφίας: Τα δισεκατομμύρια της OnlyFans το 2024

Το περιεχόμενο της OnlyFans απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια στον ιστότοπο το 2024, καθώς οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα συνδρομών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστή για το περιεχόμενο για ενήλικες, έφτασαν τα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια (6,16 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2024.

Συγκριτικά, το ονομαστικό ΑΕΠ του Λιχτενστάιν ήταν 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύμφωνα με το Euronews, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 520 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τα 485 εκατομμύρια δολάρια του 2023.

Ο ιστότοπος εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου χρεώνει 20% προμήθεια από τις πληρωμές που λαμβάνουν οι δημιουργοί περιεχομένου.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα της πλατφόρμας αντανακλάται και στη ραγδαία αύξηση των χρηστών: οι λογαριασμοί δημιουργών έφτασαν τους 4,63 εκατομμύρια, ενώ οι λογαριασμοί «θαυμαστών» ανήλθαν στους 377,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 13% και 24% αντίστοιχα.

Μερίσματα-ρεκόρ και ο μεγιστάνας πίσω από την επιτυχία

Ο μοναδικός ιδιοκτήτης της μητρικής εταιρείας Fenix International Ltd., ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας Leonid Radvinsky, είδε για ακόμη μια χρονιά τεράστια απόδοση από την επένδυσή του.

Το 2024, η OnlyFans κατέβαλε 701 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ο Radvinsky έχει αποκομίσει συνολικά περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα από το 2021.

Παρά το γεγονός ότι η OnlyFans λειτουργεί χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, συνεχίζει να εμφανίζει τεράστια ρευστότητα, στοιχείο που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική σε επενδυτές.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία φέρεται να εξετάζει την πώλησή της, με πιθανή αποτίμηση που αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διεύρυνση περιεχομένου και στρατηγική διαφοροποίηση

Αν και η OnlyFans είναι ευρύτερα γνωστή για το περιεχόμενο για ενήλικες, η διευθύνουσα σύμβουλος Keily Blair τόνισε τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς νέα πεδία.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η πλατφόρμα επεκτάθηκε στον αθλητικό χώρο, προσφέροντας σε αθλητές και συλλόγους τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τους θαυμαστές τους, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο περιεχόμενο.

«Το 2024, η OnlyFans συνέχισε να αυξάνει τα έσοδά της και τη βάση των χρηστών της σε παγκόσμιο επίπεδο. Επεκταθήκαμε σε νέους κλάδους, αποδεικνύοντας τη δυναμική της πλατφόρμας σε ένα ευρύ φάσμα ειδών», δήλωσε χαρακτηριστικά η Blair.

Η προσπάθεια της OnlyFans να αποτινάξει την ταμπέλα της «πλατφόρμας πορνογραφικού περιεχομένου» φαίνεται να εστιάζει τόσο στη διαφοροποίηση περιεχομένου όσο και στη συνεργασία με δημιουργούς από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Ωστόσο, η πορεία προς αυτήν την αλλαγή φήμης παραμένει πρόκληση, δεδομένης της εμπορικής επιτυχίας του υφιστάμενου μοντέλου.

Only Fans revenue explodes to $7 billion. Profits rise to 700 million. Only Fans has made more moneys than all the Silicon Valley AI startups combined 😂 Powered by Ass. Not AI. — tic toc (@TicTocTick) September 6, 2024

Μία εκρηκτική επιτυχία

Η περίπτωση της OnlyFans αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς μια ψηφιακή πλατφόρμα, βασισμένη κυρίως στην ατομική δημιουργικότητα και τη συνδρομητική οικονομία, μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομικό κολοσσό.

Το 2024 ήταν μια ακόμη χρονιά ρεκόρ για την εταιρεία — από πλευράς εσόδων, κερδών, αλλά και στρατηγικής εξάπλωσης. Το αν θα συνεχίσει να αναπτύσσεται εντός ή εκτός της αμφιλεγόμενης φύσης της, παραμένει ανοιχτό.

Το βέβαιο είναι ότι το όνομά της θα συνεχίσει να απασχολεί — είτε ως επιχειρηματικό φαινόμενο είτε ως κοινωνικό φαινόμενο.