Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»

Αν υπήρχε ο τίτλος του «πιο μισητού» ανθρώπου στο OnlyFans, τότε το στέμμα το είχε καπαρώσει εύκολα η Μπόνι Μπλου. Η 26χρονη Αγγλίδα κατάφερε τον τελευταίο ένα χρόνο να τους κάνει όλους έξαλλους με τις δηλώσεις (μαθήματα πως να κρατάτε τον άντρα σας ικανοποιημένο) και τα challenge της (ισχυρίζεται ότι πήγε με περισσότερους από χίλιους άνδρες σε 12 ώρες).

Γενικότερα είναι ο ορισμός της persona non grata στη χώρα της – ιδιαίτερα από τότε που πήγαινε σε φοιτητικές εστίες με σκοπό να κάνει σεξ με πρωτοετής και να ανεβάσει το βίντεο στη γνωστή πλατφόρμα.

Ωστόσο, ξαφνικά, φαίνεται ότι έχει ανταγωνισμό. Η Lil Tay μοιάζει αποφασισμένη να της κλέψει τον τίτλο για τον πιο μισητό άνθρωπο στο OnlyFans.

Η 18χρονη καναδοαμερικανίδα τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της πριν από μερικά χρόνια, όταν άρχισε να ανεβάζει μουσικά βίντεο στο YouTube και ισχυριζόταν ότι ήταν η πιο μικρή influencer του πλανήτη.

Εδώ και μερικούς μήνες μπήκε στο OnlyFans και όπως λέει με μεγάλη επιτυχία: τις πρώτες τρεις ώρες στη γνωστή πλατφόρμα ισχυρίζεται ότι έβαλε ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο το τελευταίο της βίντεο, μάλλον την έκανε κόκκινο πανί για όλες τις γυναίκες του πλανήτη. Η Lil Tay αποκάλεσε «αποτυχημένες» όσες είναι άνω των 25 και συνεχίζουν να εργάζονται οκτάωρο.

«Κυρίες μου θα έπρεπε ήδη να έχετε κάνει το βήμα σας» ακούγεται να λέει στο βίντεο και συνεχίζει: «Σπάστε τα στερεότυπα και κάντε ότι κι εγώ. Ποιος ενδιαφέρεται τι σκατά λένε οι άλλοι;».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες στα σχόλια κάτω από το βίντεο την «σταυρώνουν».

«Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να σπουδάσω», «Δηλαδή να είσαι γιατρός είναι αποτυχία;», «Δουλεύω σε νοσοκομείο και προσπαθώ να βοηθήσω ανθρώπους με καρκίνο. Αυτό είναι αποτυχία;», «Το ότι είσαι αμόρφωτη και δεν μπορείς να δουλέψεις σε εταιρία οκτάωρο δεν σε κάνει επιτυχημένη ή καλύτερη», «Το να πουλάς το σώμα σου στο ίντερνετ δεν σε κάνει αποτυχημένο ε;» ήταν μόνο μερικά από αυτά.