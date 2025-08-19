magazin
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»
Καλύτερα να μασάς 19 Αυγούστου 2025 | 11:45

Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»

Η Lil Tay, μουσικός και μοντέλο του OnlyFans, αποφάσισε να στρέψει τους πάντες εναντίον της, αποκαλώντας «αποτυχημένες» τις γυναίκες άνω των 25 που συνεχίζουν να εργάζονται οκτάωρο και δεν ακολουθούν τα βήματά της.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Spotlight

Αν υπήρχε ο τίτλος του «πιο μισητού» ανθρώπου στο OnlyFans, τότε το στέμμα το είχε καπαρώσει εύκολα η Μπόνι Μπλου. Η 26χρονη Αγγλίδα κατάφερε τον τελευταίο ένα χρόνο να τους κάνει όλους έξαλλους με τις δηλώσεις (μαθήματα πως να κρατάτε τον άντρα σας ικανοποιημένο) και τα challenge της (ισχυρίζεται ότι πήγε με περισσότερους από χίλιους άνδρες σε 12 ώρες).

Γενικότερα είναι ο ορισμός της persona non grata στη χώρα της – ιδιαίτερα από τότε που πήγαινε σε φοιτητικές εστίες με σκοπό να κάνει σεξ με πρωτοετής και να ανεβάσει το βίντεο στη γνωστή πλατφόρμα.

Ωστόσο, ξαφνικά, φαίνεται ότι έχει ανταγωνισμό. Η Lil Tay μοιάζει αποφασισμένη να της κλέψει τον τίτλο για τον πιο μισητό άνθρωπο στο OnlyFans.

View this post on Instagram

A post shared by LIL TAY (@liltay)

Η 18χρονη καναδοαμερικανίδα τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της πριν από μερικά χρόνια, όταν άρχισε να ανεβάζει μουσικά βίντεο στο YouTube και ισχυριζόταν ότι ήταν η πιο μικρή influencer του πλανήτη.

Εδώ και μερικούς μήνες μπήκε στο OnlyFans και όπως λέει με μεγάλη επιτυχία: τις πρώτες τρεις ώρες στη γνωστή πλατφόρμα ισχυρίζεται ότι έβαλε ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο το τελευταίο της βίντεο, μάλλον την έκανε κόκκινο πανί για όλες τις γυναίκες του πλανήτη. Η Lil Tay αποκάλεσε «αποτυχημένες» όσες είναι άνω των 25 και συνεχίζουν να εργάζονται οκτάωρο.

View this post on Instagram

A post shared by LIL TAY (@liltay)

«Κυρίες μου θα έπρεπε ήδη να έχετε κάνει το βήμα σας» ακούγεται να λέει στο βίντεο και συνεχίζει: «Σπάστε τα στερεότυπα και κάντε ότι κι εγώ. Ποιος ενδιαφέρεται τι σκατά λένε οι άλλοι;».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες στα σχόλια κάτω από το βίντεο την «σταυρώνουν».

«Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να σπουδάσω», «Δηλαδή να είσαι γιατρός είναι αποτυχία;», «Δουλεύω σε νοσοκομείο και προσπαθώ να βοηθήσω ανθρώπους με καρκίνο. Αυτό είναι αποτυχία;», «Το ότι είσαι αμόρφωτη και δεν μπορείς να δουλέψεις σε εταιρία οκτάωρο δεν σε κάνει επιτυχημένη ή καλύτερη», «Το να πουλάς το σώμα σου στο ίντερνετ δεν σε κάνει αποτυχημένο ε;» ήταν μόνο μερικά από αυτά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

World
Ουκρανία: Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ΕΕ – ΗΠΑ

Ουκρανία: Τι θα περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ΕΕ – ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι
Viral 05.08.25

Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι

Στο απόλυτο χιτ του καλοκαιριού μπορεί να αναδειχθεί το τραγούδι που δημιούργησαν οι καλλιτέχνες των social media για το στέλεχος της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου μετά την αποκάλυψη του in για το ύψος των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»
Εξαπέλυσε βολές 19.08.25

«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

«Ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη

Σύνταξη
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο