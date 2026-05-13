Η Άλις (το αληθινό της όνομα δεν αποκαλύπτεται για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής) υποστήριξε σε συνέντευξή της στο BBC, ότι ένας άνδρας με smart γυαλιά την βιντεοσκόπησε κρυφά και στη συνέχεια της ζήτησε χρήματα για να αφαιρέσει το βίντεο από τα social media.

Επικοινώνησε με τον άνδρα που δημοσίευσε το βίντεο, λέγοντάς του ότι την έκανε να νιώσει «ντροπή». Όταν όμως του ζήτησε να το αφαιρέσει, της είπε ότι θα το έκανε μόνο «επί πληρωμή».

Η Άλις είναι μία από τις πολλές γυναίκες που μίλησαν στο BBC για την ταραχή που βίωσαν αφού βιντεοσκοπήθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν ή να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Το BBC επικοινώνησε με τον άνδρα που βιντεοσκόπησε και δημοσίευσε το βίντεο της Άλις, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει να προκαλέσει «ταραχή».

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν πλήρης σοκ»

Η Άλις έμπαινε σε ένα εμπορικό κέντρο του Λονδίνου όταν την πλησίασε ένας άνδρας που φορούσε smart γυαλιά. Λέει ότι δεν είχε ιδέα ότι την βιντεοσκοπούσαν.

«Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα απλώς: ‘Εντάξει, αυτός ο τύπος απλώς προσπαθεί να μου μιλήσει, να με φλερτάρει’», είπε.

«Ήλπιζα ότι τελικά θα με άφηνε ήσυχη, αλλά στην πραγματικότητα με ακολούθησε».

Woman covertly filmed for ‘humiliating’ social media content – then told to pay https://t.co/bgCCkj2Vu3 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 7, 2026

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκε περίπου 40.000 φορές, αν και η Άλις το ανακάλυψε μόνο αφού της το έστειλε ένας φίλος.

«Αρχικά σοκαρίστηκα», είπε. «Δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε κάμερα μπροστά στο πρόσωπό μου».

Τα βίντεο δημοσιεύονται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το πρόσχημα ότι δίνουν συμβουλές για ραντεβού σε άλλους άνδρες στο διαδίκτυο.

Η Άλις επικοινώνησε με το BBC μετά από μια έρευνα που αποκάλυψε πώς τα smart γυαλιά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επιβλαβούς περιεχομένου από άνδρες influencer.

«Με έκανε να νιώθω ότι με εκμεταλλεύτηκαν»

Η Άλις επικοινώνησε με τον λογαριασμό που δημοσίευσε το βίντεο με αυτήν, ζητώντας να το κατεβάσει. Είπε στον άνδρα που το κοινοποίησε ότι την έκανε να νιώθει «ντροπή».

Στο email που έλαβε ως απάντηση, αυτός ανέφερε ότι θα το αφαιρούσε «επί πληρωμή». Η Άλις λέει ότι σοκαρίστηκε από αυτή την απάντηση. «Με έκανε να νιώθω ανίσχυρη και ότι κάποιος με εκμεταλλεύτηκε», είπε.

Πρόσθεσε όμως ότι δεν σκέφτηκε να πληρώσει τα χρήματα και ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, αλλά «οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν [τη διαδικασία] λόγω περιορισμένων πληροφοριών».

*Πηγή: BBC