Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Νέο φαινόμενο – Bιντεοσκοπούν κρυφά γυναίκες για τα social
Social 13 Μαΐου 2026, 18:40

Νέο φαινόμενο – Bιντεοσκοπούν κρυφά γυναίκες για τα social

Μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων μίλησε στο BBC για την ταραχή που βίωσε αφού βιντεοσκοπήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της - Το βίντεο ανέβηκε στα social media.

Η Άλις (το αληθινό της όνομα δεν αποκαλύπτεται για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής) υποστήριξε σε συνέντευξή της στο BBC, ότι ένας άνδρας με smart γυαλιά την βιντεοσκόπησε κρυφά και στη συνέχεια της ζήτησε χρήματα για να αφαιρέσει το βίντεο από τα social media.

Επικοινώνησε με τον άνδρα που δημοσίευσε το βίντεο, λέγοντάς του ότι την έκανε να νιώσει «ντροπή». Όταν όμως του ζήτησε να το αφαιρέσει, της είπε ότι θα το έκανε μόνο «επί πληρωμή».

Η Άλις είναι μία από τις πολλές γυναίκες που μίλησαν στο BBC για την ταραχή που βίωσαν αφού βιντεοσκοπήθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν ή να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Το BBC επικοινώνησε με τον άνδρα που βιντεοσκόπησε και δημοσίευσε το βίντεο της Άλις, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει να προκαλέσει «ταραχή».

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν πλήρης σοκ»

Η Άλις έμπαινε σε ένα εμπορικό κέντρο του Λονδίνου όταν την πλησίασε ένας άνδρας που φορούσε smart γυαλιά. Λέει ότι δεν είχε ιδέα ότι την βιντεοσκοπούσαν.

«Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα απλώς: ‘Εντάξει, αυτός ο τύπος απλώς προσπαθεί να μου μιλήσει, να με φλερτάρει’», είπε.

«Ήλπιζα ότι τελικά θα με άφηνε ήσυχη, αλλά στην πραγματικότητα με ακολούθησε».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκε περίπου 40.000 φορές, αν και η Άλις το ανακάλυψε μόνο αφού της το έστειλε ένας φίλος.

«Αρχικά σοκαρίστηκα», είπε. «Δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε κάμερα μπροστά στο πρόσωπό μου».

Τα βίντεο δημοσιεύονται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το πρόσχημα ότι δίνουν συμβουλές για ραντεβού σε άλλους άνδρες στο διαδίκτυο.

Η Άλις επικοινώνησε με το BBC μετά από μια έρευνα που αποκάλυψε πώς τα smart γυαλιά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επιβλαβούς περιεχομένου από άνδρες influencer.

«Με έκανε να νιώθω ότι με εκμεταλλεύτηκαν»

Η Άλις επικοινώνησε με τον λογαριασμό που δημοσίευσε το βίντεο με αυτήν, ζητώντας να το κατεβάσει. Είπε στον άνδρα που το κοινοποίησε ότι την έκανε να νιώθει «ντροπή».

Στο email που έλαβε ως απάντηση, αυτός ανέφερε ότι θα το αφαιρούσε «επί πληρωμή». Η Άλις λέει ότι σοκαρίστηκε από αυτή την απάντηση. «Με έκανε να νιώθω ανίσχυρη και ότι κάποιος με εκμεταλλεύτηκε», είπε.

Πρόσθεσε όμως ότι δεν σκέφτηκε να πληρώσει τα χρήματα και ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, αλλά «οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν [τη διαδικασία] λόγω περιορισμένων πληροφοριών».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Ηλιούπολη: Κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε στο κενό – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των δύο κοριτσιών
Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη - Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τις δύο 17χρονες να κάνουν «βουτιά» θανάτου

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των απεργών πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44’

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε ενώπιο του ανακριτή στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου
To in φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας την επιστολή της υπαλλήλου που περιγράφει όσα της συνέβησαν. Κώδωνα κινδύνου, για «τριτοκοσμικές» συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κρούει μέσω του in ο πρόεδρος του συλλόγου, Τριαντάφυλλος Φούντας.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

