Αρκάς: Ένα μάθημα πολιτικής συμπεριφοράς

Την καλημέρα του μας λέει ο Αρκάς με τον δικό του, αιχμηρό τρόπο. Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τον Προφήτη να παραδίδει ένα ιδιαίτερο… μάθημα πολιτικής συμπεριφοράς, μέσα από μια αλυσίδα συμβουλών και προειδοποιήσεων. Με χιούμορ, αλλά και με έντονη καυστική διάθεση, ο σκιτσογράφος σχολιάζει τις πολιτικές υποσχέσεις, την ευκολία με την οποία συχνά οι πολίτες πείθονται και, τελικά, τις επιλογές που κάνουν μπροστά στην κάλπη.

Στραμμένος προς το μέρος μας, ο Προφήτης ξεκινά έναν συλλογισμό που μοιάζει αρχικά με συμβουλή, αλλά καταλήγει σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την πολιτική πραγματικότητα. «Αν ένας πολιτικός σου υποσχεθεί τα πάντα, μην τον ακούσεις! Αν τον ακούσεις, μην τον πιστέψεις! Αν τον πιστέψεις, μην τον ψηφίσεις! Αν τον ψηφίσεις, μην το ξανακάνεις! Αν το ξανακάνεις, μην ανησυχείς!… Η βλακεία δεν διώκεται ποινικά!».

Το σκίτσο κινείται σε μια θεματική που ο Αρκάς έχει αγγίξει αρκετές φορές: την πολιτική, τις προσδοκίες που καλλιεργούνται και τη σχέση των πολιτών με τις υποσχέσεις που ακούνε προεκλογικά ή και μετά από εκλογικές αναμετρήσεις. Μέσα σε λίγες γραμμές, χρησιμοποιεί το χιούμορ ως εργαλείο για να θίξει ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την κοινωνία.

Με απλά λόγια, όπως λέει και το αρχαίο ρητό: «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Γιατί τα λάθη μπορεί να συμβούν, όμως η επανάληψή τους είναι εκείνη που συνήθως δίνει την αφορμή για τις πιο πικρές διαπιστώσεις.