Ο Akylas εμφανίστηκε έκτος στον μεγάλο τελικό της Eurovision και ξεσήκωσε τα πλήθη με τους θεατές να τον χειροκροτούν με ενθουσιασμό τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στο τέλος του act του. Παράλληλα και στο X έγινε χαμός από σχόλια, με την ελληνική «Twitterόσφαιρα» να έχει επιλέξει ήδη τον νικητή!

Στο X από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή ο εκπρόσωπος της Ελλάδας η πλατφόρμα πήρε φωτιά, με τον κόσμο να μιλάει για την ενέργειά του.

Παρατήρησαν, μάλιστα, πως καθ’ όλη τη διάρκεια όλοι οι θεατές φώναζαν και τον αποθέωναν με τα χειροκροτήματά τους. «Σείστηκε το στάδιο», «Έγινε χαμός», «Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής», είναι μονάχα κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν.

Δείτε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά

Παιδιά εγώ είδα vibes νικητή #eurovisiongr — GiorgosT (@giorgost03) May 16, 2026

Οι καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα σε eurovision ever

Και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που είχε η eurovision ever #eurovisiongr

Μοναδικός και νικητής από τώρα .

Ζήστε το pic.twitter.com/5nuc70hrMS — epistimonas frog (@epistimonass) May 16, 2026

Μπραβο ρε παιδια !! Εγινε χαμοοος #eurovisiongr — eirini_alex (@eirinoula_alex) May 16, 2026

Μόνο κ μόνο η ενέργεια….

ΤΑ ΈΣΠΑΣΕ!!!!!!#eurovisiongr — 💎TÒNIA 💋 🦋 (@minsenoiazei) May 16, 2026