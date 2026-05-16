Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι ερωτήσεις στο διαδίκτυο γίνονται ορισμένες φορές ο καθρέφτης των ενδιαφερόντων μας. Αν απομονώσεις από το ιστορικό των αναζητήσεων τα καθημερινά (συνταγές, καιρό, ειδήσεις) παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον η ματιά ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στη Google για το τι απασχολεί τους ανθρώπους.

Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται μόνοι τους μπροστά από μια μηχανή δεν υπάρχει «ανόητη αναζήτηση»

Ο Simon Rogers, συνεργάτης του CNBC make it και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στη Google γράφει για τις «τρεις πιο αποκαλυπτικές ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν τους βλέπει κανείς».

Όταν αναλύουμε τα τρισεκατομμύρια ερωτήματα που υποβάλλονται κάθε χρόνο, «αναδύονται εκπληκτικά μοτίβα» αναφέρει και παρουσιάζει τα «τρία από τα πιο αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι — και οι εκπληκτικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν για το ποιοι πραγματικά είμαστε».

«Πώς να βράσεις ένα αυγό» (και άλλες βασικές δεξιότητες της καθημερινής ζωής)

Αν ρίξετε μια ματιά στις πιο συχνές ερωτήσεις όλων των εποχών, σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως περιμένετε να βρείτε περίπλοκα μεταφυσικά ερωτήματα. Αν και η ερώτηση «τι είναι η αγάπη;» βρίσκεται πράγματι στην πρώτη δεκάδα, η λίστα κυριαρχείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από τα καθημερινά θέματα, γράφει ο Rogers.

Η ερώτηση «πώς να βράσω ένα αυγό» βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πιο δημοφιλών αναζητήσεων του τύπου «Πώς να…» που αφορούν το φαγητό σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Είναι εύκολο να δει κανείς αυτά τα στοιχεία και να συμπεράνει ότι χάνουμε τις βασικές δεξιότητες της καθημερινής ζωής, ότι μερικές φορές ξεχνάμε πώς να κάνουμε αρκετά βασικές εργασίες που αφορούν τους ενήλικες (…)», συμπεραίνει ο ειδικός.

«Μια δουλειά που βοηθά τους ανθρώπους»

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επαγγελματική μας σταδιοδρομία έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, και τα στοιχεία του Google Trends το επιβεβαιώνουν σε μεγάλη κλίμακα. Απευθυνόμαστε στην Αναζήτηση για καθοδήγηση σχετικά με επαγγελματικά εμπόδια, θέτοντας διακριτικά ερωτήσεις όπως «πώς να ζητήσω αύξηση».

Και για χρόνια, μία από τις πιο συχνές αναζητήσεις σε σχέση με την καριέρα ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, η φράση «καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Υπάρχουν όμως ισχυρές ενδείξεις ότι στον κόσμο, μετά την πανδημία, οι άνθρωποι αναζητούν άλλες επαγγελματικές διαδρομές. «Πρόσφατα, παρατηρήσαμε μια σημαντική μεταβολή στα στοιχεία: οι αναζητήσεις για «δουλειά που βοηθά τους ανθρώπους» έχουν πλέον ξεπεράσει τις αναζητήσεις για «δουλειά με καλές αποδοχές». Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις σε αυτή την κατηγορία αφορούν επαγγέλματα όπως θεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος», γράφει ο Rogers.

«Πώς να βοηθήσω…»

Μας λένε συνεχώς ότι το διαδίκτυο αναδεικνύει τις πιο εγωιστικές, διχαστικές ή οργισμένες τάσεις μας. Ωστόσο, τα στοιχεία αναζήτησης αντικρούουν κατηγορηματικά την ιδέα ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους.

Οι αναζητήσεις με θέμα «πώς να βοηθήσω…» δεν έχουν φτάσει ποτέ σε τόσο υψηλά επίπεδα όσο τώρα. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιο δημοφιλής αναζήτηση σε αυτή την κατηγορία την τελευταία δεκαετία ήταν «Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη», σύμφωνα με τον συνεργάτη του CNBC.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι, ενώ η αναζήτηση αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης, η επαγγελματική ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να είναι απαραίτητη όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες. Όταν βλέπουμε κάποιον να δυσκολεύεται, η πρώτη μας αντίδραση είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε — απλώς δεν ξέρουμε πάντα από πού να αρχίσουμε. Είτε πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση είτε για έναν φίλο που περνάει δύσκολη φάση, στρεφόμαστε στο διαδίκτυο για συμβουλές σχετικά με το πώς να στηρίξουμε τους άλλους», αναφέρει ο Rogers.