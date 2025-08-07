science
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Google: Αυτό που «αλλάζει τα πάντα» στην αναζήτηση στο διαδίκτυο – Η λειτουργία AI Mode ήρθε για να μείνει
AI 07 Αυγούστου 2025 | 08:00

Google: Αυτό που «αλλάζει τα πάντα» στην αναζήτηση στο διαδίκτυο – Η λειτουργία AI Mode ήρθε για να μείνει

Η Google λάνσαρε επίσημα τη νέα λειτουργία αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη και είναι έτοιμη να «σκοτώσει» το... γκουγκλάρισμα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Spotlight

Google search: Η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως, με μερίδιο αγοράς περίπου 90% το 2025. Λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που αναλύουν και ταξινομούν ιστοσελίδες με βάση τη συνάφειά τους με τα ερωτήματα των χρηστών.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ερωτήματα καθημερινά, αλλά η «λάμψη» της πιο επιδραστικής μηχανής αναζήτησης αρχίζει και σβήνει καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα.

Η Google εγκαινίασε την αναζήτηση AI Mode σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που ψάχνουμε στο διαδίκτυο

Καθώς οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε AI chatbots όπως το ChatGPT η πρωτοκαθεδρία της Google απειλείται όμως η απάντηση είναι έτοιμη να δοθεί και να «αλλάξει τα πάντα»…

Το AI Mode

Τον περασμένο μήνα παρουσίασε μια πολύ διαφορετική εκδοχή του γνωστού σε όλους ορθογώνιου πλαισίου αναζήτησης: Το AI Mode που βασίζεται στο μοντέλο Gemini 2.5 και υπόσχεται… σεισμικές αναταράξεις.

Η νέα λειτουργία έφτασε στους Βρετανούς την Τετάρτη (30/07) ενώ λειτουργεί ήδη στις ΗΠΑ και την Ινδία. Η νέα μορφή επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση σε κάτι που μοιάζει σαν διάλογος με chatbot και να λαμβάνουν λεπτομερή απάντηση, όχι απλώς μια λίστα με υπερσυνδέσμους.

Η εποχή των σχολαστικά κατασκευασμένων φράσεων-κλειδιών αντικαθίσταται από αναζητήσεις μέσω διαλόγου και όσο πιο περίπλοκη ή λεπτομερής η ερώτηση, τόσο το καλύτερο.Έτσι, το AI Mode θα προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με εφαρμογή Gemini/chatbot.

«Αυτό θα αλλάξει τα πάντα…» λέει ο διευθυντής του πρακτορείου JBH, Andrew Holland, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται. Θα επιτρέπει στο σύστημα να εξερευνήσει το περιεχόμενο του διαδικτύου πιο διεξοδικά από ό,τι θα μπορούσαν να επιτύχουν οι παραδοσιακές αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά.

YouTube thumbnail

Ρώτα αυτό που θέλεις να μάθεις

Η Google δηλώνει ότι η νέα έκδοση διαχειρίζεται ερωτήματα που «παλαιότερα θα απαιτούσαν πολλαπλές αναζητήσεις» και σε προσκαλεί να της μιλήσεις.

Η νέα λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στο Android και το iOS για να κάνετε πολύπλοκες ερωτήσεις ακόμα και για εικόνες ή PDF. Θα αναλύει τα περιεχόμενα του αρχείου σας και θα τα διασταυρώνει με σχετικές πληροφορίες από το διαδίκτυο για να σας παρέχει μια χρήσιμη απάντηση AI, μαζί με εμφανείς συνδέσμους ώστε να μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο.

Τους επόμενους μήνες, η λειτουργία AI Mode θα υποστηρίζει επιπλέον τύπους αρχείων πέραν των PDF και των εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων από το Google Drive.

Η Ευρώπη καθυστερεί

Ωστόσο, ενώ η Google παράγει καθημερινά περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια AI Overview σε περισσότερες από 40 γλώσσες, η λειτουργία παραμένει μη διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα πιο αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν φτάσει και στην Ευρώπη οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν σε  υπολογιστή, πατώντας το κουμπί AI Mode στη γραμμή αναζήτησης. Στο κινητό ενεργοποιώντας τη λειτουργία AI από τη λίστα στην κορυφή των καρτελών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον
AI 04.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη και παιδιά – Οι κίνδυνοι και η κατάλληλη χρήση για ένα «αρμονικό» μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον απλώσει τα «πλοκάμια» της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια
AI 04.08.25

Το «παιδί – θαύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης που είπε όχι στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τα 1,5 δισ. δολάρια

Με την AI κούρσα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ο Άντριου Τούλοχ δέχθηκε την πρόταση που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο «πατέρας» του Facebook.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Η AI αλλάζει την αγορά εργασίας – Η λίστα με τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο
AI 02.08.25

Η AI αλλάζει την αγορά εργασίας - Η λίστα με τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Μελέτη της Microsoft ανέλυσε 200.000 ανώνυμες συνομιλίες χρηστών με τον Bing Assistant της Microsoft και αποκάλυψε ποια επαγγέλματα είναι λιγότερο πιθανό να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Γεωργία Κανδρή
Το ChatGPT μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους στη μανία, την ψύχωση και ακόμα και τον θάνατο
Ψυχική υγεία 31.07.25

Το ChatGPT μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους στη μανία, την ψύχωση και ακόμα και τον θάνατο

«Η συνομιλία με chatbots τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT είναι τόσο ρεαλιστική που εύκολα δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος στην άλλη άκρη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο