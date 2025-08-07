Google search: Η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως, με μερίδιο αγοράς περίπου 90% το 2025. Λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που αναλύουν και ταξινομούν ιστοσελίδες με βάση τη συνάφειά τους με τα ερωτήματα των χρηστών.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ερωτήματα καθημερινά, αλλά η «λάμψη» της πιο επιδραστικής μηχανής αναζήτησης αρχίζει και σβήνει καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα.

Η Google εγκαινίασε την αναζήτηση AI Mode σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που ψάχνουμε στο διαδίκτυο

Καθώς οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε AI chatbots όπως το ChatGPT η πρωτοκαθεδρία της Google απειλείται όμως η απάντηση είναι έτοιμη να δοθεί και να «αλλάξει τα πάντα»…

Το AI Mode

Τον περασμένο μήνα παρουσίασε μια πολύ διαφορετική εκδοχή του γνωστού σε όλους ορθογώνιου πλαισίου αναζήτησης: Το AI Mode που βασίζεται στο μοντέλο Gemini 2.5 και υπόσχεται… σεισμικές αναταράξεις.

Η νέα λειτουργία έφτασε στους Βρετανούς την Τετάρτη (30/07) ενώ λειτουργεί ήδη στις ΗΠΑ και την Ινδία. Η νέα μορφή επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση σε κάτι που μοιάζει σαν διάλογος με chatbot και να λαμβάνουν λεπτομερή απάντηση, όχι απλώς μια λίστα με υπερσυνδέσμους.

Η εποχή των σχολαστικά κατασκευασμένων φράσεων-κλειδιών αντικαθίσταται από αναζητήσεις μέσω διαλόγου και όσο πιο περίπλοκη ή λεπτομερής η ερώτηση, τόσο το καλύτερο.Έτσι, το AI Mode θα προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με εφαρμογή Gemini/chatbot.

«Αυτό θα αλλάξει τα πάντα…» λέει ο διευθυντής του πρακτορείου JBH, Andrew Holland, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται. Θα επιτρέπει στο σύστημα να εξερευνήσει το περιεχόμενο του διαδικτύου πιο διεξοδικά από ό,τι θα μπορούσαν να επιτύχουν οι παραδοσιακές αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά.

Ρώτα αυτό που θέλεις να μάθεις

Η Google δηλώνει ότι η νέα έκδοση διαχειρίζεται ερωτήματα που «παλαιότερα θα απαιτούσαν πολλαπλές αναζητήσεις» και σε προσκαλεί να της μιλήσεις.

Η νέα λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στο Android και το iOS για να κάνετε πολύπλοκες ερωτήσεις ακόμα και για εικόνες ή PDF. Θα αναλύει τα περιεχόμενα του αρχείου σας και θα τα διασταυρώνει με σχετικές πληροφορίες από το διαδίκτυο για να σας παρέχει μια χρήσιμη απάντηση AI, μαζί με εμφανείς συνδέσμους ώστε να μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο.

Τους επόμενους μήνες, η λειτουργία AI Mode θα υποστηρίζει επιπλέον τύπους αρχείων πέραν των PDF και των εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων από το Google Drive.

Η Ευρώπη καθυστερεί

Ωστόσο, ενώ η Google παράγει καθημερινά περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια AI Overview σε περισσότερες από 40 γλώσσες, η λειτουργία παραμένει μη διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα πιο αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν φτάσει και στην Ευρώπη οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν σε υπολογιστή, πατώντας το κουμπί AI Mode στη γραμμή αναζήτησης. Στο κινητό ενεργοποιώντας τη λειτουργία AI από τη λίστα στην κορυφή των καρτελών.