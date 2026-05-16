Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 20:11

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Στη σύλληψη τριών ανδρών για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 56 και 53 ετών και έναν 36χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, από την οποία διαπιστώθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως ανακοινώθηκε απο την ΕΛΑΣ, κατά την αστυνομική επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος, ενεργώντας για λογαριασμό και του 56χρονου, παρέδωσε στον 53χρονο σάκο με συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 2.060 γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους 1.000 γραμμαρίων.

Παράλληλα, την ίδια μέρα σε άλλο σημείο στην Αθήνα, εντοπίστηκκε ο 56χρονος, να κατέχει για λογαριασμό και των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 1,6 γραμμαρίων.

Πάνω από 11 κιλά κοκαΐνη

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 36χρονου εντοπίστηκαν συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 10.900 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους 9.000 γραμμαρίων, καθώς και ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 7.500 γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 53χρονου, εντοπίστηκαν συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 17.500 γραμμαρίων, κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 594 γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους 1.000 γραμμαρίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 11,4 κιλά κοκαΐνης, περίπου 27 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και 11 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.375 ευρώ, μοτοσικλέτα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, οκτώ κινητά τηλέφωνα, κάμερα κλειστού κυκλώματος, κλειδιά οικιών, κολλητική ταινία και γάντια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών υπολογίζεται σε τουλάχιστον 400.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

