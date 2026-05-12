Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε κοκαΐνη και χασίς στη Μύκονο, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.

Τι βρέθηκε

Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,

6.250 ευρώ,

κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου με την δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.