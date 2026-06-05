Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα,
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Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κατάστημα.
Σύμφωνα με το thestival, από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές εντός και εκτός της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Περαία, φαίνεται ότι έκανε ελιγμό για να αποφύγει άλλο όχημα και για αυτό έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο κατάστημα.
«Ο οδηγός πήγαινε προς Περαία. Ήταν ένα αυτοκίνητο σταματημένο στο διπλανό μαγαζί και ξεκίνησε χωρίς να ανάψει φλας, έκανε αναστροφή και αυτός για να τον αποφύγει πάτησε φρένο, τράβηξε χειρόφρενο, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο προαύλιο του μαγαζιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές κυρίως στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης. «Χάλασε την περίφραξη. Ζημιές έγιναν στον εξωτερικό χώρο, όχι μέσα στο μαγαζί», σημείωσε.
Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας του συζύγου της, η ίδια δήλωσε πως τραυματίστηκε ελαφρά από αντικείμενα που έπεσαν κατά τη σύγκρουση.
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