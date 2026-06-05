Ολυμπιακός: Χωρίς τον Ντόρσεϊ στο ΟΑΚΑ οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ούτε στον δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό.
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Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ούτε στο Game 2 των τελικών των play offs της Stoiximan GBL, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» (21:00).
Ο ομογενής γκαρντ τραυματίστηκε στη σειρά των ημιτελικών με την ΑΕΚ και η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί δεν τον έχει αφήσει ακόμη, με συνέπεια να χάσει και το δεύτερο ματς της σειράς, καθώς έλειπε και από το 1-0 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (82-76).
Πλέον, ο Ντόρσεϊ θα προσπαθήσει να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στις προπονήσεις για να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής του στο Game 3 του ΣΕΦ, την ερχόμενη Δευτέρα (8/6, 21:00).
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