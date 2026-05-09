Συνελήφθη 19χρονος που διακινούσε ναρκωτικά σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 19χρονος, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω κα της Αγίας Βαρβάρας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Αστυνομική επιχείρηση

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες χθες, 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε στο Αιγάλεω, να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε νάιλον συσκευασίες, με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους.

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και από την έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία, την οποία όπως προέκυψε, ο ανωτέρω, χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.750- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-0,8- γραμμάρια κοκαΐνης,

ζυγαριά ακριβείας,

ηλεκτρονική συσκευή κένωσης αέρα

πλήθος νάιλον συσκευασιών

μοτοσυκλέτα καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.