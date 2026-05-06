Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά – Τους έπιασαν με 27 κιλά skunk
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος ήταν ο διακινητής των ναρκωτικών και ο 24χρονος ο «αποθηκάριος» καθώς στο σπίτι του έκρυβαν τα ναρκωτικά.
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) και την περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Για την υπόθεση, συνελήφθησαν 2 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 28χρονο και 24χρονο, η δράση των οποίων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών ενεργειών– εξακριβώσεων και συνδυαστικής αξιοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα ο 28χρονος διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 24χρονος παραλάμβανε και αποθήκευε τις ανωτέρω ποσότητες στην οικία του, την οποία χρησιμοποιούσε για χώρο αποθήκευσης «καβάντζα».
Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων και από την κατοχή του 24χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-22- συσκευασίες –τύπου VACUUM περιέχουσες συνολικά ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) συνολικού βάρους -27.100- γραμμαρίων,
-4- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -42,7- γραμμαρίων,
-2-συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους -11,2- γραμμαρίων,
-2- δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος XANAX,
συσκευασία κοκαΐνης βάρους -0,5- γραμμαρίων,
-160- ευρώ,
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων,
-3- κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του,
-2-πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, -2- σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις, κολλητική ταινία καθώς και ζελατίνα για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών.
Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την χώρα από ανακριτική Αρχή.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως.
