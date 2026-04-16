Πάτρα: Αστυνομικοί ερευνούσαν για ναρκωτικά και βρήκαν χειροβομβίδα επιμελώς κρυμμένη σε κοτέτσι
Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στην ανακάλυψη της χειροβομβίδας
- Βροχερός ο καιρός την Πέμπτη – Τι θα γίνει στην Αττική
- Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Στους 29 οι τραυματίες
- Εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο - 20χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά
- Νοιώθεις πάντα ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Ίσως πρέπει να σταματήσεις να καταστροφολογείς
Χειροβομβίδα επιμελώς κρυμμένη μέσα σε κοτέτσι στην Πάτρα ανακάλυψαν αστυνομικοί στα πλαίσια έρευνας σε οικία για ναρκωτικά.
Ειδικότερα, τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μετά από συντονισμένη επιχείρηση ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ευρήματα που προκαλούν αίσθηση.
Πώς οι αστυνομικοί έφθασαν στην ανακάλυψη της χειροβομβίδας
Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χθες, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο τη στιγμή που πωλούσε ένα γραμμάριο κοκαΐνης σε έναν άλλον άνδρα, έναντι 60 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο φερόμενος ως διακινητής δεν δίστασε να προβάλει σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με γροθιές προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Οι έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των εμπλεκομένων, όπου συνελήφθη και μία γυναίκα, έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα.
Επιπλέον, οι Aρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν: 80,4 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα πιστόλι με 29 φυσίγγια, χρηματικό ποσό ύψους 15.390 ευρώ, μια συσκευή γεωεντοπισμού (GPS) και κινητά τηλέφωνα.
Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία οι δράστες είχαν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε ένα κοτέτσι.
Σε βάρος των δύο βασικών κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων. Ο τρίτος άνδρας συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Όλοι οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
- UEFA Champions League: Το ντέρμπι Μπάγερν – Ρεάλ κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
- Κόλαφος η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου-Δεν καταργείται με νόμο
- Υπήρχε ποτέ ωκεανός στον Άρη; Νέα μελέτη ιχνηλατεί τις χαμένες ακτές
- Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
- Περιφέρεια Αττικής: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη στήριξη Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας
- Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Αναρωτιέμαι πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει…»
- Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος
- Σε «μποϊκοτάζ στο Met Gala του Τζεφ Μπέζος» καλούν αφίσες στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις