Χειροβομβίδα επιμελώς κρυμμένη μέσα σε κοτέτσι στην Πάτρα ανακάλυψαν αστυνομικοί στα πλαίσια έρευνας σε οικία για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μετά από συντονισμένη επιχείρηση ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ευρήματα που προκαλούν αίσθηση.

Πώς οι αστυνομικοί έφθασαν στην ανακάλυψη της χειροβομβίδας

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χθες, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο τη στιγμή που πωλούσε ένα γραμμάριο κοκαΐνης σε έναν άλλον άνδρα, έναντι 60 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο φερόμενος ως διακινητής δεν δίστασε να προβάλει σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με γροθιές προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των εμπλεκομένων, όπου συνελήφθη και μία γυναίκα, έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα.

Επιπλέον, οι Aρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν: 80,4 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα πιστόλι με 29 φυσίγγια, χρηματικό ποσό ύψους 15.390 ευρώ, μια συσκευή γεωεντοπισμού (GPS) και κινητά τηλέφωνα.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία οι δράστες είχαν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε ένα κοτέτσι.

Σε βάρος των δύο βασικών κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων. Ο τρίτος άνδρας συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όλοι οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.