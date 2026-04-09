Άνω Λιόσια: Διακινούσαν ναρκωτικά σε σπίτι κοντά σε σχολικό συγκρότημα – Συνελήφθησαν δύο γυναίκες
Στο σπίτι των δύο γυναικών στα Άνω Λιόσια προσέρχονταν άτομα και προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες
Συνελήφθησαν πρωινές ώρες την Τρίτη (7-4-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής/ Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., 2 ημεδαπές, ηλικίας 24 και 41 ετών, κατηγορούμενες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε οικία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
Επιπλέον, συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός που αποσκοπούσε στην προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.
Οι έρευνες και οι στλλήψεις
Στο ίδιο πλαίσιο την Κυριακή (5-4-2026) συνελήφθη 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε μεταβεί στην επίμαχη οικία για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς κατελήφθη εξερχόμενος από αυτή να κατέχει 0,2 γραμμ. κοκαΐνης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με άτομα που διακινούν ναρκωτικές ουσίες εντός οικίας, πλησίον σχολικού συγκροτήματος στα Άνω Λιόσια, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Αντιστάθηκαν
Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία αστυνομικών στο σημείο, επιχείρησαν να απορρίψουν τις ναρκωτικές ουσίες στην μπανιέρα και αντιστάθηκαν σθεναρά, προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψής τους.
Μετά από έρευνα στην κατοχή και στην επίμαχη οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -1,3- γραμμ. κοκαΐνης,
- ζυγαριά ακριβείας,
- πτυσσόμενη ράβδος και
- το χρηματικό ποσό των -5.195- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
