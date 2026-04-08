Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας – Κατασχέθηκαν 164 κιλά κάνναβης

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν, σήμερα Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, συνολικά 4 άτομα, κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για αλλοδαπούς, ηλικίας από 60 έως 36 ετών, οι οποίοι όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και στόχο την προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αποσκοπώντας την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Αστυνομική επιχείρηση

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση δρούσε με διακριτούς στην ιεραρχική δομή ρόλους και συγκεκριμένα, ο 36χρονος δρούσε ως υπεύθυνος για την μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, μεριμνούσαν για την αποθήκευση και την διακίνησή τους.

Βραδινές ώρες χθες (07-04-2026), τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκαν αρχικά να φορτώνουν από τον αποθηκευτικό τους χώρο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, υφασμάτινους σάκους σε φορτηγό αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ο 60χρονος παρέμεινε εντός προς φύλαξη του χώρου, ο 36χρονος επιτηρούσε εξωτερικά τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ ο 39χρονος αποχώρησε προς την οικία του.

Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρω φορτηγό -στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος-, εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας και ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -7- σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -149- κιλών και -600- γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -15- κιλών και -170- γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-4- κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

-2.960- ευρώ και

το ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, από το Τμήμα Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του 39χρονου, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοση του.

Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.