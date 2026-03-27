Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27 Μαρτίου 2026, 17:40

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
A
A
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κέρκυρα συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες, 26 Μαρτίου 2026, 47χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 47χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο και κατά την ακινητοποίηση του περιφερειακά της πόλης του νησιού προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψης του, αντιστεκόμενος με τα χέρια και απωθώντας τους αστυνομικούς.

Τα ναρκωτικά στον προφυλακτήρα

Σε έρευνα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, εντός διαμορφωμένης κρύπτης στον μπροστινό προφυλακτήρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με -2- κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο του χρησιμοποιούσε ο 47χρονος, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναζητείται ένας ακόμη συνεργός του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
«Δεν θυμάμαι τίποτα» 27.03.26

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

