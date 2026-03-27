Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κέρκυρα συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες, 26 Μαρτίου 2026, 47χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 47χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο και κατά την ακινητοποίηση του περιφερειακά της πόλης του νησιού προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψης του, αντιστεκόμενος με τα χέρια και απωθώντας τους αστυνομικούς.
Τα ναρκωτικά στον προφυλακτήρα
Σε έρευνα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, εντός διαμορφωμένης κρύπτης στον μπροστινό προφυλακτήρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με -2- κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο του χρησιμοποιούσε ο 47χρονος, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναζητείται ένας ακόμη συνεργός του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
