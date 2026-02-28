Επεισοδιακή καταδίωξη 28χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας – Τράκαρε τρία ΙΧ
Ο 28χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο στον Άγιο Παντελεήμονα - Στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος ναρκωτικών ουσιών
Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης ένας 28χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, στην Αθήνα. Ο δράστης οδηγούσε ανάποδα σε τρεις δρόμους ενώ έπεσε και πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σε περιπολία τους εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο 28χρονος, το έκριναν ύποπτο και θέλησαν να το σταματήσουν. Στην θέα των αστυνομικών ο 28χρονος δράστης, ανέπτυξε ταχύτητα και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.
Συγκρούστηκε με 3 ΙΧ
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση της ο 28χρονος αγνόησε τα ηχητικά σήματα των αστυνομικών που τον καλούσαν να σταματήσει στον έλεγχο και συνέχισε να οδηγεί αντικανονικά σε 3 οδούς και προσέκρουσε σε 3 σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Στην κατοχή του και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
- 500 δισκία ecstasy,
- 40 εμποτισμένα χαρτάκια LSD,
- 16,8 γραμμ. κοκαΐνης,
- 31 δισκία MDMA,
- 11 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- το χρηματικό ποσό των -5.690- ευρώ και
- ένα μαχαίρι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
