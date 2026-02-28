Επεισοδιακή καταδίωξη 28χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας – Τράκαρε τρία ΙΧ

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης ένας 28χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, στην Αθήνα. Ο δράστης οδηγούσε ανάποδα σε τρεις δρόμους ενώ έπεσε και πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σε περιπολία τους εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο 28χρονος, το έκριναν ύποπτο και θέλησαν να το σταματήσουν. Στην θέα των αστυνομικών ο 28χρονος δράστης, ανέπτυξε ταχύτητα και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.

Συγκρούστηκε με 3 ΙΧ

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση της ο 28χρονος αγνόησε τα ηχητικά σήματα των αστυνομικών που τον καλούσαν να σταματήσει στον έλεγχο και συνέχισε να οδηγεί αντικανονικά σε 3 οδούς και προσέκρουσε σε 3 σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

500 δισκία ecstasy,

40 εμποτισμένα χαρτάκια LSD,

16,8 γραμμ. κοκαΐνης,

31 δισκία MDMA,

11 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -5.690- ευρώ και

ένα μαχαίρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.