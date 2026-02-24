Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε
Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κηφισιά, όταν 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο της τροχαίας. Η στάση του προκάλεσε καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να τρέχει με υψηλές ταχύτητες με το μικρό του όχημα τύπου Smart για απόσταση 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.
Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 72χρονο, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα. Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.
