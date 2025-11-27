Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία – «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»
Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού ήταν ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου - Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
Χειροπέδες στο γιο πασίγνωστου πολιτικού και πρώην υπουργού πέρασαν οι αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.
Ήταν η δεύτερη φορά που ο 19χρονος απασχόλησε τις Αρχές, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε συλληφθεί για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού.
Καταδίωξη στα στενά της Νέας Ερυθραίας
Όλα ξεκίνησαν όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση από κατοίκους της περιοχής για άτομα που βρίσκονταν έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας και προκαλούσαν φθορές.
Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν δύο νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα στοιχεία τους, εκείνοι μπήκαν τρέχοντας σε ένα άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.
Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής, με τον 19χρονο γιο του γνωστού πολιτικού να κάθεται στη θέση του οδηγού και να αναπτύσει υπερβολική ταχύτητα.
Παρά τα σήματα των αστυνομικών που τους καταδιώκουν, εκείνοι προσπάθησαν να χαθούν στα στενά της περιοχής. «Κι ενώ τους κάνανε σήμα με το φάρο και με το ηχητικό του περιπολικού αυτοί δε σταμάτησαν. Παρόλα αυτά τρέχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο MEGA.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του ΙΧ, ο 19χρονος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο σήματα «STOP» σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη, κάποια στιγμή το λευκό όχημα παραλίγο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, καθώς κινδύνευσε να παρασυρθεί μια οικογένεια.
Παράτησαν το ΙΧ και επιχείρησαν να το σκάσουν με τα πόδια
Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πασίγνωστου πολιτικού και πρώην υπουργού ακινητοποίησε το όχημα.
Μαζί με το φίλο του, βγήκαν από αυτό και άρχισε να τρέχουν στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την σύλληψη.
Έπειτα από λίγα μέτρα, οι αστυνομικοί όμως τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
Και οι δύο νεαροί 19 και 20 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, του βεβαιώθηκαν και οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.
Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 19χρονος ενώ βρισκόταν με τις χειροπέδες στα χέρια, χρησιμοποίησε το όνομα του πατέρα του για να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».
