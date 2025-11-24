Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το μεσημέρι του Σαββάτου (22-11-2025) στην περιοχή του Ζωγράφου, 4 άτομα, 55χρονος, 52χρονος, 19χρονος και 16χρονος, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι 4 κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο γυναίκας και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από την οικία της.
Ενημέρωσε την Αστυνομία
Η γυναίκα ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιτηρώντας τον κάδο απορριμμάτων.
Εντός ολίγων λεπτών, όχημα με 4 επιβαίνοντες σταμάτησε στιγμιαίως δίπλα στον κάδο και ο συνοδηγός πήρε τη σακούλα που περιείχε ελάχιστης αξίας κοσμήματα και ανέπτυξε ταχύτητα ενώ οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν κάνοντας χρήση ηχητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσουν.
Η καταδίωξη
Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και οι -4- επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου ενώ στο πατάκι του συνοδηγού βρέθηκε η σακούλα που περιείχε τα αφαιρεθέντα κοσμήματα.
Το όχημα των δραστών κατασχέθηκε ενώ οι συλληφθέντες οδήγησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
