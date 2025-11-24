newspaper
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 20:23

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το μεσημέρι του Σαββάτου (22-11-2025) στην περιοχή του Ζωγράφου, 4 άτομα, 55χρονος, 52χρονος, 19χρονος και 16χρονος, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι 4 κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο γυναίκας και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από την οικία της.

Ενημέρωσε την Αστυνομία

Η γυναίκα ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιτηρώντας τον κάδο απορριμμάτων.

Εντός ολίγων λεπτών, όχημα με 4 επιβαίνοντες σταμάτησε στιγμιαίως δίπλα στον κάδο και ο συνοδηγός πήρε τη σακούλα που περιείχε ελάχιστης αξίας κοσμήματα και ανέπτυξε ταχύτητα ενώ οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν κάνοντας χρήση ηχητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσουν.

Η καταδίωξη

Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και οι -4- επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου ενώ στο πατάκι του συνοδηγού βρέθηκε η σακούλα που περιείχε τα αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Το όχημα των δραστών κατασχέθηκε ενώ οι συλληφθέντες οδήγησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Ελλάδα 24.11.25

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη ο καιρός συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι «κίτρινες κάρτες» για τις αναδασώσεις – Οι ενστάσεις και η φετινή αντιπυρική περίοδος
Έκθεση 24.11.25

Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις

Αρνητική η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις. Πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να γίνουν και η αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος στις κατεστραμμένες εκτάσεις δεν παρακολουθείται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Ελλάδα 24.11.25

Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 24.11.25

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία

Τα τελευταία χρόνια οι άγριοι καβγάδες μεταξύ του 44χρονου και του 47χρονου στη Νέα Πέραμο ήταν συχνά και μάλιστα είχαν γίνει και μυνήσεις - Κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη με τη δολοφονία του 47χρονου

Σύνταξη
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Ολοκληρώθηκε 24.11.25

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης
Υγεία 24.11.25

Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες συχνά υπερτερούν εκείνων που προκύπτουν από την παχυσαρκία ή το κάπνισμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ
Και τώρα τρέχουμε 24.11.25

Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα έχουν κερδίσει οικονομικά και γεωπολιτικά, η Ρωσία θα έχει κερδίσει σε επέκταση και επιρροή, η Ουκρανία θα έχει κερδίζει σε ασφάλεια και ανοικοδόμηση. Η Ευρώπη;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές
On Field 24.11.25

Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα από το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία των «κόκκινων» και οι πρωταθλητές Αγγλίας βγαίνουν ξανά στην αγορά. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Μπάσκετ 24.11.25

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)

Ούτε στο Πανθεσσαλικό «κατέβασε ταχύτητα» ο Λεβαδειακός, καθώς με δύο γκολ του Όζμπολτ νίκησε με ανατροπή τον Βόλο (2-1) και και έμεινε μόνος στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον 21 βαθμούς.

Σύνταξη
Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα
Ειδική συνεδρίαση 24.11.25

Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετήθηκαν για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης - Τα μηνύματα των βουλευτών και οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις τους

Σύνταξη
O Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε αντιπροτάσεις για την Ουκρανία προσθέτει
Σχέδιο ειρήνης 24.11.25

O Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε αντιπροτάσεις για την Ουκρανία προσθέτει

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντιχ Μερτς κάλεσε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας πως ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε ένα από κοινού ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Σύνταξη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ιταλία: Στάσιμο δείχνει το πολιτικό σκηνικό στις περιφέρειες της χώρας μετά τις εκλογές
Νίκησε η αποχή 24.11.25

Στάσιμο δείχνει το πολιτικό σκηνικό στις περιφέρειες της Ιταλίας μετά τις εκλογές

Η Κεντραριστερά φαίνεται να κερδίζει τις περιφέρειες με πρωτεύουσα το Μπάρι και τη Νάπολη στην Ιταλία και ο συνασπισμός της ακροδεξιάς και της δεξιάς το Βενέτο. Σημειώθηκε μεγάλη αποχή

Σύνταξη
Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του όρθιος με τη σύζυγό του (pics)
Μπάσκετ 24.11.25

Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του όρθιος με τη σύζυγό του (pics)

Ο Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του με την οικογένειά του, στέλνοντας μήνυμα μέσω ανάρτησης στην οποία απεικονίζεται να στέκεται όρθιος (και όχι πλέον σε καροτσάκι) με τη σύζυγό του.

Σύνταξη
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
