Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων στους συλληφθέντες

Στη σύλληψη 45 ατόμων που συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους προχώρησαν οι αρχές, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, και συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία αθλήτρια, η Στ. Μπ., η οποία είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος με τους Ρομά, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Η 37χρονη έχει πάρει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, καθώς και σε μεγάλες διοργανώσεις όπου έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια.

Εκπροσώπησε μάλιστα την Ελλάδα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2008. Να σημειωθεί ότι η 37χρονη ήταν μεταξύ αθλητριών που το 2021 κατήγγειλαν προπονητές που είχαν κατά τη διάρκεια της καριέρα τους, για κακομεταχείριση και σωματική βία.

Συμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της γυναίκας με τον αδελφό της και άλλα άτομα, που αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες της.

Η δράση του κυκλώματος

Η δράση του οργανωμένου δικτύου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Η οργάνωση διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ), λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, αποσπούσαν: κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι».

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να ανέρχεται σε τουλάχιστον -7.600.000- ευρώ.