newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων στους συλληφθέντες
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:26

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων στους συλληφθέντες

Πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις είχε εμπλοκή στο κύκλωμα με απάτες κατά πολιτών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Spotlight

Στη σύλληψη 45 ατόμων που συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους προχώρησαν οι αρχές, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι.

Η 37χρονη έχει πάρει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, καθώς και σε μεγάλες διοργανώσεις όπου έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, και συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία αθλήτρια, η Στ. Μπ., η οποία είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος με τους Ρομά, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Η 37χρονη έχει πάρει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, καθώς και σε μεγάλες διοργανώσεις όπου έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια.

Εκπροσώπησε μάλιστα την Ελλάδα  και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2008. Να σημειωθεί ότι η 37χρονη ήταν μεταξύ αθλητριών που το 2021 κατήγγειλαν προπονητές που είχαν κατά τη διάρκεια της καριέρα τους, για κακομεταχείριση και σωματική βία.

Συμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της γυναίκας με τον αδελφό της και άλλα άτομα, που αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες της.

Η δράση του κυκλώματος

Η δράση του οργανωμένου δικτύου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

  • Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
  • Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Η οργάνωση διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ), λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, αποσπούσαν: κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι».

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να ανέρχεται σε τουλάχιστον -7.600.000- ευρώ.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο