Νέο βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια σπείρας που έβγαλε εκατομμύρια από απάτες

Το φως της δημοσιότητας βλέπει νέο βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων σε Αττική και Κόρινθο, αποκομίζοντας περισσότερα από επτά εκατομμύρια ευρώ.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το η ΕΛΑΣ, διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικία Ρομά, μέλους της συμμορίας, σπάζοντας την πόρτα για να εισέλθουν.

Στη συνέχεια πραγματοποιούν έρευνες στο εσωτερικό των σπιτιών, ενώ στο βίντεο φαίνεται ότι εντοπίζουν και αυτοσχέδιο θερμοκήπιο στο οποίο καλλιεργούν κάνναβη.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα στο πλαίσιο της δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε Αττική και Κόρινθο