Νέο βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια σπείρας που έβγαλε εκατομμύρια από απάτες
Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς και εξαπατούσαν πολίτες - Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη - 40 συλλήψεις
Το φως της δημοσιότητας βλέπει νέο βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων σε Αττική και Κόρινθο, αποκομίζοντας περισσότερα από επτά εκατομμύρια ευρώ.
Σε βίντεο που δημοσιεύει το η ΕΛΑΣ, διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικία Ρομά, μέλους της συμμορίας, σπάζοντας την πόρτα για να εισέλθουν.
Στη συνέχεια πραγματοποιούν έρευνες στο εσωτερικό των σπιτιών, ενώ στο βίντεο φαίνεται ότι εντοπίζουν και αυτοσχέδιο θερμοκήπιο στο οποίο καλλιεργούν κάνναβη.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα στο πλαίσιο της δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε Αττική και Κόρινθο
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τις απάτες
Η επιχείρηση για τη σύλληψης τους ξεκίνησε χθες το πρωί σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου, με τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Ασφάλειας Αττικής να έχουν αποκαλύψει την υπόθεση των απατών.
Τα μέλη της φέρονται να παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, παραπλανώντας τα θύματά τους για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.
