ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία [Βίντεο]
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς
- Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
- ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία [Βίντεο]
- ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα δουν επιστροφές χρημάτων – Όσα προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
- Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Πάνω από 5 ώρες η επιχείρηση κατάσβεσης
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων.
Η εγκληματική οργάνωση διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ.
Σπείρα απατεώνων: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, μεταδίδει το ΑΠΕ, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.
Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.
- «Για τα μάτια σου μόνo» – Πόσο πιθανό είναι να δούμε μια ευρωπαϊκή «CIA»;
- Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος μεγάλου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων
- Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
- Αλλάζει στρατηγική η Airbnb – Στρέφεται σε διαφορετικές αγορές
- ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
- Στα σκαριά η κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου στο Βύρωνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις