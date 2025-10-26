Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση
Στη σύλληψη άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το ποσό των 65.000 ευρώ προχώρησαν αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στις 22 και 24 Οκτωβρίου συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθεί δήθεν σε άμεση χειρουργική επέμβαση.
Μάλιστα για να τις πείσουν, άλλος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο το δήθεν τραυματισμένο παιδί τους.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 65.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο συλληφθείς.
Κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμη δύο γυναίκες στο Κιλκίς
Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, προσπάθησαν στις 22 Οκτωβρίου 2025 να εξαπατήσουν άλλες 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς, απαιτώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
Συστάσεις της Αστυνομίας
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:
- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.
- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.
- Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).
