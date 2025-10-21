newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εκρηξη στις ψηφιακές απάτες – Τα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Εκρηξη στις ψηφιακές απάτες – Τα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα Ιανουάριος 2024 - Αύγουστος 2025 καταγράφουν 5.117 περιπτώσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Η απάτη δεν αποτελεί πλέον μια σποραδική εγκληματική ενέργεια· έχει εξελιχθεί σε οργανωμένο και καθημερινό φαινόμενο. Στην Ελλάδα του 2025, η ψηφιακή τεχνολογία, η οικονομική πίεση και δυστυχώς πολλές φορές η απερισκεψία και η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών δημιουργούν το τέλειο έδαφος για τους απατεώνες. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα Ιανουάριος 2024 – Αύγουστος 2025 καταγράφουν 5.117 περιπτώσεις απάτης σε όλη τη χώρα, με τις 2.418 να σχετίζονται με ηλεκτρονικά μέσα ή υπολογιστές. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιτήδειοι αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο, από το τηλέφωνο μέχρι το Διαδίκτυο.

Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες μορφές απάτης

Οι τηλεφωνικές απάτες εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο συχνό τρόπο εξαπάτησης. Οι δράστες, οργανωμένοι σε δίκτυα, τηλεφωνούν σε πολίτες υποδυόμενοι συγγενείς, γιατρούς ή υπαλλήλους οργανισμών όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ. Eπίσης, οι επιτήδειοι υποδύονται τους λογιστές, τους ασφαλιστές, τους τραπεζικούς, ακόμη και τους αστυνομικούς. Με πρόφαση ένα τροχαίο, μια οφειλή ή ένα «πρόβλημα στον μετρητή», πείθουν κυρίως ηλικιωμένους να καταθέσουν χρήματα ή να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα. Τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει και η λεγόμενη «απάτη του αριθμού παροχής», κατά την οποία οι δράστες ζητούν τηλεφωνικά από τα θύματα τον αριθμό παροχής ρεύματος, για να τα οδηγήσουν σε ψεύτικες ιστοσελίδες πληρωμής. Εξίσου διαδεδομένες είναι οι διαδικτυακές αγγελίες πώλησης, οι ενοικιάσεις κατοικιών με πλαστά συμβόλαια και οι απάτες επενδύσεων που υπόσχονται γρήγορο κέρδος. Πίσω από τη φαινομενική ευκολία και την επίφαση επαγγελματισμού κρύβεται η ίδια αρχή: η ψευδαίσθηση της εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή που οι συναλλαγές γίνονται με ένα άγγιγμα, η απάτη βρίσκει χώρο ανάμεσα στη βιασύνη και την απροσεξία.

Ψηφιακή λεία 22,6 εκατομμυρίων ευρώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στη στατιστική έκθεσή της «Κίνηση και απάτη συναλλαγών με κάρτες πληρωμών» (2024), καταγράφει συνολικά 398.723 περιστατικά απάτης με κάρτες, με 22,6 εκατομμύρια ευρώ να χάνονται μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτά, η συντριπτική πλειονότητα – περίπου 349.000 συναλλαγές – αφορά ηλεκτρονικές αγορές, δηλαδή περιπτώσεις όπου η κάρτα δεν χρησιμοποιήθηκε φυσικά, αλλά τα στοιχεία της εισήχθησαν στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι απάτες σε ΑΤΜ παρουσίασαν οριακή αύξηση 2% σε αριθμό αλλά εκρηκτική άνοδο 22% στην αξία, με ζημιές 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι απάτες σε τερματικά POS μειώθηκαν κατά 35% σε αριθμό και κατά 43% σε αξία (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος / MoneyTourism, Σεπτέμβριος 2024). Η στατιστική τάση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι εγκληματίες εγκαταλείπουν τα φυσικά σημεία συναλλαγής και μεταφέρουν τη δράση τους εκεί όπου τα ίχνη είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν – ο Διαδίκτυο.

Η πρόληψη ως όπλο – Τι να κάνετε

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στραφεί πλέον στη δημιουργική ενημέρωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χιουμοριστικό, αλλά πλήρως ενημερωτικό βίντεο «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!», όπου μια απλή γυναίκα, η «κυρία Χρυσούλα», καταφέρνει να «ξεγελάσει» τον απατεώνα που την καλεί. Με ευρηματικότητα και χιούμορ, η καμπάνια υπενθυμίζει πως η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση – όχι από τον φόβο. Η ιστορία της πρωταγωνίστριας είναι αληθινή: είχε δεχθεί στο παρελθόν τηλεφώνημα από απατεώνα και κατάφερε να αντιδράσει ψύχραιμα. Με τη συμμετοχή της στο βίντεο θέλησε να ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να αντιστέκονται, να κλείνουν το τηλέφωνο, να μη νιώθουν ντροπή να πουν «όχι». Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η ενημέρωση, όταν γίνεται με τρόπο θετικό και προσιτό, μπορεί να σώσει χρήματα, αλλά κυρίως αξιοπρέπεια. Η μάστιγα των απατών δεν είναι μόνο ζήτημα εγκληματικότητας· είναι δείκτης κοινωνικής εγρήγορσης. Οι Αρχές μπορούν να ελέγξουν, να ερευνήσουν, να συλλάβουν, αλλά η πρώτη γραμμή άμυνας είναι πάντα ο πολίτης. Η προσοχή σε κάθε ύποπτο μήνυμα, η επαλήθευση κάθε τηλεφωνικής «ενημέρωσης» και η ενημέρωση των μεγαλύτερων ηλικιών αποτελούν πράξεις προσωπικής και συλλογικής προστασίας. Η εποχή της τεχνολογίας απαιτεί και μια νέα νοημοσύνη – όχι ψηφιακή, αλλά ανθρώπινη.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 20.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου

Η Παρασκευη Τυχεροπούλου ήταν η πρώτη μάρτυρας η οποία ανέβηκε στο βήμα του δικαστηρίου περιγράφοντας σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος ενώ όπως αποκάλυψε δέχθηκε απειλές από τον κ. Ξυλούρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο – Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Τραγωδία 20.10.25

Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο - Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Ο άνδρας έκανε εργασίες σε αποθήκη κοντά στον Κουρνά στο Ρέθυμνο όταν από τη σκαλωσιά βρέθηκε στο κενό - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο