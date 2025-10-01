Ένα χιουμοριστικό βίντεο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, ανήρτησε η ΕΛ.ΑΣ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενημερώσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν από τους επιτήδειους που στήνουν απάτες σε βάρος τους.

Πρωταγωνίστρια είναι η «κυρία Χρυσούλα», μια ηλικιωμένη γυναίκα που δέχεται τηλεφώνημα από απατεώνα, ο οποίος προσπαθεί να την πείσει ότι υπάρχει «διαρροή στο ρεύμα» στο σπίτι της.

Ο απατεώνας της ζητάει προσωπικά στοιχεία μόνο που η κ. Χρυσούλα δεν «τσιμπάει» και με τις απαντήσεις της, όπως «μοιχεία; εγώ ποτέ» ή «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς» τον αποστομώνει.

Δείτε το βίντεο