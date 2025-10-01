Το χιουμοριστικό βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε ηλικιωμένους
Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. που στοχεύει στην ενημέρωση των ηλικιωμένων για τις τηλεφωνικές απάτες
Ένα χιουμοριστικό βίντεο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, ανήρτησε η ΕΛ.ΑΣ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενημερώσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν από τους επιτήδειους που στήνουν απάτες σε βάρος τους.
Πρωταγωνίστρια είναι η «κυρία Χρυσούλα», μια ηλικιωμένη γυναίκα που δέχεται τηλεφώνημα από απατεώνα, ο οποίος προσπαθεί να την πείσει ότι υπάρχει «διαρροή στο ρεύμα» στο σπίτι της.
Ο απατεώνας της ζητάει προσωπικά στοιχεία μόνο που η κ. Χρυσούλα δεν «τσιμπάει» και με τις απαντήσεις της, όπως «μοιχεία; εγώ ποτέ» ή «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς» τον αποστομώνει.
Δείτε το βίντεο
📞 «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!» 🤭
Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
☑ Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.
☑ Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη.
Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε:
η… pic.twitter.com/kbphKwKZZi
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 1, 2025
