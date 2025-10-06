Χαλάνδρι: Θύμα απάτης 70χρονος – «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν κοσμήματα 500.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά
Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους.
Θύμα μιας καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος στο Χαλάνδρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος παρέδωσε 510.000 ευρώ σε κοσμήματα και 10.000 ευρώ σε μετρητά, σε άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς.
Αρχικά, τον ηλικιωμένο κάλεσε στο τηλέφωνο ένας άνδρας λέγοντάς του πως γνωρίζει ότι έχει στην οικία του πολλά χρήματα και ζητώντας του 200.000 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση και αν ο ηλικιωμένος αρνούνταν, θα τον σκότωνε.
Λίγο αργότερα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο μία γυναίκα, η οποία παριστάνοντας την αστυνομικό δήλωσε ότι έχει εντοπίσει δύο κακοποιούς οι οποίοι έχουν στην ατζέντα τους τα στοιχεία του ηλικιωμένου.
Ο 70χρονος τότε ζήτησε τη βοήθειά της, με τη γυναίκα να τον συμβουλεύει να τοποθετήσει σε μία τσάντα ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε στην οικία του και να την παραδώσει σε δύο άτομα, δήθεν αστυνομικούς, που θα έστελνε αυτή να την παραλάβουν.
