Επιτήδειοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και ξαφρίζουν πολίτες – Τι ανέφερε θύμα

Μία ακόμη σπείρα φαίνεται πως έχει κάνει την εμφάνισή της, με τα μέλη της να ισχυρίζονται στους πολίτες πως είναι αστυνομικοί και ότι, μάλιστα, βρίσκονται σε επιχείρηση.

Ωστόσο, ο μόνος τους σκοπός είναι να τους ληστέψουν, ενώ μία ηλικιωμένη γυναίκα από τον Χολαργό αποτέλεσε ένα από τα άτομα που έπεσαν θύματα των επιτήδειων.

Πώς έπειθαν τους πολίτες οι δράστες

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» η ηλικιωμένη εξήγησε πώς κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Στις 27 Σεπτεμβρίου χτύπησε το τηλέφωνο της ηλικιωμένης, όπου την ενημέρωσαν πως είναι από την ΓΑΔΑ και έξω από το σπίτι της υπάρχει άγρια σπείρα κακοποιών.

«Μετά από λίγο με παίρνει ένας γιατρός που ζητούσε 100.000, μιλιά δεν του έβγαλα. Μου λέει, να μιλάτε να μιλάτε, η γυναίκα, να μιλάτε και μετά από λίγο με παίρνει άλλος, «θα σε σκοτώσω, θα σε λιώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε κάνω κομμάτια και θα σε πετάξω από το μπαλκόνι σου κάτω. Ξέρω ποια είσαι, πώς είσαι, πού είσαι, διότι σε παρακολουθώ τρεις μήνες». Μία πάρα πολύ άγρια φωνή. Είχε τόσο άγρια φωνή, που σε έπιανε ανατριχίλα. Μου είπε η κυρία ότι ήρθαν οι αστυνομικοί και με παρακολουθούν. Τρεις άντρες και μία γυναίκα, η οποία έχει ένα καρότσι παιδικό. 2,5 ώρες με παιδεύανε», ανέφερε η γυναίκα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, «μου αρχίζει, «τα λεφτά σου, τις λίρες σου, τα χρυσά σου», ο κλέφτης. Και να μου λέει η κυρία, «μάζεψέ τα και βάλ’ τα στην κατάψυξη». Να φωνάζει γρήγορα, γρήγορα. Ο,τι είχα και δεν είχα στο σπίτι αξίας, όλα, και να φωνάζει ο άλλος εγώ με το μηχάνημα σε βλέπω έχεις κι άλλα. 20 λεπτά σου δίνω διορία γιατί μπαίνω στο σπίτι σου και σε σκοτώνω, 20 λεπτά, τα μάζεψες; Τα ετοίμασες; Και μετά η γυναίκα μου λέει βάλ’ τα όλα σε μία σακούλα όλα, αλλά πες μου τι βάζεις. Και της είπα τα χρήματα που δεν μπορούσα ούτε να τα μετρήσω, τα πορτοφόλια μου έβαλα, ό,τι λεφτά υπήρχαν μέσα στο σπίτι μου, έψαχνα υπνωτισμένη και τα έβαζα και μου λέει μέτρα τα λέω θα ‘ναι γύρω στα 1.000-1.200. Αυτός όμως συνέχεια, «σε 5 λεπτά μπαίνω, σε 10 λεπτά μπαίνω, σε 3 λεπτά μπαίνω, αν δεν βγεις τώρα πηδάω και μπαίνω μέσα». Τι χρώμα έχει η σακούλα να μου λέει ο κλέφτης και θα βγεις έξω από το σπίτι σου είναι δύο κάδοι πράσινοι των σκουπιδιών, θα τα βάλεις στον πρώτο κάδο. Λέω «τώρα τα έβαλα», μου λέει να τρέξω μέσα γιατί θα πέσουν πυροβολισμοί».