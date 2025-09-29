Ρόδος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο από δύο κουκουλοφόρους – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία
Με κινηματογραφικό τρόπο έδρασαν δύο άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια, στη Ρόδο, βάζοντας στο στόχαστρο κοσμηματοπωλείο της περιοχής.
- Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη και απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο - Προβλήματα φέρνει η κακοκαιρία
- Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές
- Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στο Μαρκόπουλο – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
- Έξι νεκροί νεκρός και 12 αγνοούμενοι λόγω του τυφώνα Μπουαλόι στο Βιετνάμ
Κοσμηματοπωλείο στην Ρόδο έγινε στόχος ληστών το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Κολύμπια της Ρόδου.
Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, λίγο μετά τις 20:30 χθες το βράδυ, ο ιδιοκτήτης, βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου όπου βρίσκεται η τουαλέτα του καταστήματος, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από καουτσούκ.
Ο ένας τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.
Παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας με συναγερμό καπνού, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.
Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.
- Χάκερ χτύπησαν βρετανικά νηπιαγωγεία, ζητούν λύτρα για να μην αναρτήσουν τα στοιχεία 8.000 παιδιών
- Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
- Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
- Ρωσία: Νεκρή μία γυναίκα και ο εξάχρονος γιος της από ουκρανικό drone στην περιφέρεια της Μόσχας
- Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
- Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία – Δύσκολες μέρες Πέμπτη και Παρασκευή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις