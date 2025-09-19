Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια γυναίκα οδηγός ταξί στα Χανιά, η οποία παρέλαβε έναν άνδρα που προσποιήθηκε τον πελάτη για να την οδηγήσει σε απόμερο σημείο και να την ληστέψει.

Η γυναίκα κατάφερε ύστερα από ώρα, και αφού ο δράστης είχε διαφύγει, να βγει από το ταξί και να καλέσει βοήθεια

Οι στιγμές που έζησε η οδηγός στα χέρια του δράστη, τον οποίο παρέλαβε από πιάτσα στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ήταν εφιαλτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης περίπου στις 2:00 το μεσημέρι όταν ο δράστης μπήκε στο ταξί της και της ζήτησε να τον μεταφέρει τις Βρύσες Αποκορώνου.

Της ζήτησε να κάνει μια στάση και έβγαλε μαχαίρι

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο αλλοδαπός – όπως τον περιέγραψε – άνδρας τής ζήτησε να κάνει μία στάση σε ερημική τοποθεσία και τότε έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να την απειλεί.

Απαίτησε τις εισπράξεις που είχε συγκεντρώσει η άτυχη οδηγός και στη συνέχεια την έβγαλε διά της βίας από τη θέση του οδηγού και την έσυρε στο πίσω κάθισμα όπου και την έδεσε.

Μετά, πήρε ο ίδιος το ταξί και το οδήγησε στη συνοικία του Κουμπέ όπου και το άφησε, με τη γυναίκα να παραμένει στο πίσω κάθισμα. Ο ίδιος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η άτυχη οδηγός κατάφερε, ύστερα από ώρα, να βγει από το ταξί και να καλέσει βοήθεια. Άμεσα οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και αφού συνέλεξαν τα στοιχεία ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ληστή.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί του νομού Χανίων, Ηλίας Καραπατάκης, μιλώντας στο τοπικό μέσο δήλωσε: «Το σύνολο των ταξί αλλά και εγώ προσωπικά καταδικάζουμε αυτό το άνανδρο γεγονός. Ευχή όλων είναι να βρεθεί ο ένοχος και να τιμωρηθεί. Δηλώνουμε παρόντες και θα είμαστε δίπλα στη συνάδελφό μας σε ό,τι χρειαστεί».