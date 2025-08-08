Τρόμος για δύο Γάλλους τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας: Οδηγός ταξί τους επιτέθηκε με μαχαίρι και τους λήστεψε

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας, με δύο Γάλλους τουρίστες να καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα επίθεσης και ληστείας από οδηγό ταξί στο οποίο επέβαιναν.

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ, και οι δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 30 ετών ήταν έτοιμοι να αποβιβαστούν από το ταξί, στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή, στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στους αστυνομικούς, εκείνη τη στιγμή, ο οδηγός του ταξί τους απείλησε με μαχαίρι, τραυματίζοντας μάλιστα ελαφρά τον έναν από τους δύο.

Στην συνέχεια τους αφαίρεσε χρηματικό ποσό και μετά εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός απέσπασε περίπου 800 ευρώ και μέχρις στιγμής η τοποθεσία του παραμένει άγνωστη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο συνοδός του, που ήταν σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς τις δραματικές στιγμές.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.