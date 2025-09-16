newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι – Ποια ήταν η αιτία
16 Σεπτεμβρίου 2025

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι – Ποια ήταν η αιτία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, όταν οδηγός ταξί έβγαλε μαχαίρι

Σύνταξη
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ένα άγριο σκηνικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής  στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν οδηγός ταξί δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι εναντίον συναδέλφου του.

Μπροστά στο σκηνικό ήταν και αρκετοί τουρίστες.

Τι συνέβη μεταξύ των οδηγών ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε εξαιτίας των καταγγελιών για παραβίαση της σειράς προτεραιότητας στις πιάτσες ταξί, με τον δράστη να κατηγορείται ότι «έκλεβε» συστηματικά κούρσες για να αυξήσει τα κέρδη του.

Ο συνάδελφός του, που είχε ενημερώσει τον εργοδότη του για τη συμπεριφορά αυτή, δέχθηκε τηλεφώνημα με απειλές, λίγο πριν δεχθεί και την επίθεση.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο, όπου ο οδηγός ταξί τράβηξε μαχαίρι, απειλώντας ευθέως τον συνάδελφό του. Η ένταση ήταν τέτοια που χρειάστηκε η παρέμβαση συναδέλφων και αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα και να προχωρήσουν στη σύλληψη του δράστη.

Έντονος προβληματισμός στον κλάδο

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο οδηγό «παραβατικό», επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για κλοπή πελατών και παραβίαση των κανόνων της πιάτσας. «Έτυχε να είμαι μπροστά στο περιστατικό.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Παραβιάζει τη σειρά, παίρνει πιο συχνά πελάτες από και προς το αεροδρόμιο και είχε κατηγορηθεί για κλοπές. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασε κάθε όριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον κλάδο των ταξί, με τους συναδέλφους να ζητούν μέτρα ώστε να αποκλειστούν οριστικά από το επάγγελμα όσοι επιδεικνύουν παραβατική και επικίνδυνη συμπεριφορά.

World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

