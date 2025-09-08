Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή, που αφορά καταγγελία από Παραολυμπιονίκη για οδηγό ταξί, «βλέπει» το φως της δημοσιότητας.

Η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου βρέθηκε αντιμέτωπη με απροκάλυπτη διάκριση και μισαναπηρική συμπεριφορά, όταν οδηγός ταξί στην Κηφισιά αρνήθηκε να την μεταφέρει εξαιτίας του σκύλου-οδηγού της.

Το βίντεο που κατέγραψε η ίδια δεν αποτυπώνει μόνο μια προσωπική προσβολή αλλά και μια σοκαριστική υπενθύμιση πως η ισότητα και ο σεβασμός στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία παραμένουν ζητούμενα στην ελληνική κοινωνία.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου η οποία είναι τυφλή εκ γενετής, αποτελεί μια εκ των κορυφαίων αθλητριών στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο είχε μια ανάρμοστη συμπεριφορά από τον οδηγό του ταξί, με τον ίδιο να θέλει να δικαιολογήσει στην στάση του αναφέροντας: «Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;», με την Πελενδρίτου να απαντά:

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία, θα πάτε αυτόφωρο».

Ωστόσο, ο οδηγός επέμεινε, λέγοντας: «Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο», παρά την ενημέρωση της αθλήτριας για τις προβλέψεις του νόμου.

Το video που κυκλοφόρησε από την Καρολίνα Πελενδρίτου έγινε άμεσα viral, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων που καταδικάζουν την συμπεριφορά του οδηγού και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τι προβλέπει ο νόμος για τους σκύλους-οδηγούς

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον νόμο 3765/2009 οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ έχουν απόλυτο δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων των ταξί, των λεωφορείων, του μετρό, των πλοίων και των αεροπλάνων.

Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι: Οι σκύλοι αυτοί πρέπει να φέρουν σαμάρι ή άλλη ειδική εξάρτυση που τους αναγνωρίζει ως σκύλους-οδηγούς.

Δεν επιτρέπεται η άρνηση επιβίβασης από τον οδηγό ταξί, ούτε και η επιβολή επιπλέον χρέωσης. Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει και όχι σε χώρο αποσκευών.