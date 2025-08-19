Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για πάρει κούρσα τουριστών
Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.
Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.
Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, τρομοκρατήθηκαν, καθώς το σημείο όπου τους παράτησε ο ταξιτζής ήταν σκοτεινό. Η μητέρα είπε στον ταξιτζή πως δεν είχε μπαταρία στο κινητό της ώστε να καλέσει ταξί, ενώ στο σημείο δεν περνούσε άλλο όχημα.
Η γυναίκα κράτησε των αριθμό της πινακίδας του ταξί και κινήθηκε νομικά εναντίον του οδηγού.
