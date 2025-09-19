Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου
Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα στην περιοχή της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 17:00 ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάλυμα όπου βρισκόταν η νεαρή γυναίκα υπήκοος Ουκρανίας, την τραυμάτισε με μαχαίρι και της αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 2.000 ευρώ.
Αναγνώρισε τον δράστη
Η 25χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί έδειξαν φωτογραφίες ενός ύποπτου στην 25χρονη και τον αναγνώρισε ως τον δράστη της επίθεσης χωρίς ωστόσο όπως είπε να είναι και 100% σίγουρη.
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν κρατούμενο ο οποίος χθες δραπέτευσε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας. Πρόκειται για έναν 27χρονο από την Αλβανία
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.
