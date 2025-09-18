Άγριες καταστάσεις έζησε ένας γιατρός από τον Πύργο, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα αλλά για κακή του τύχη τον έκλεψαν.

Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο για να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο, όταν έπεσε θύμα κλοπής.

Τι λέει ο ίδιος ο γιατρός

Σύμφωνα με την καταγγελία του, αποκλειστικά στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

Αδυνατώντας να ταξιδέψει ή να επιστρέψει στον Πύργο, δήλωσε πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του γιατρό από τον Πύργο βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο χωρίς χρήματα.

Να σημειωθεί ότι ο γιατρός είχε προλάβει να ακυρώσεις τις κάρτες του. Ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.